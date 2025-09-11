Piero Hincapié y su “como te gusta papi”: el cruce viral con un campeón del mundo

Piero Hincapié (i) de Ecuador disputa el balón con Nicolás González de Argentina en el estadio Monumental.

Piero Hincapié no es de polémicas, pero cuando Ecuador se jugaba los últimos segundos ante Argentina, protagonizó una jugada que terminó en todas las redes sociales.

El minuto 91 ardía, Franco Mastantuono intentaba encarar y ahí apareció el zaguero del Arsenal para quitarle la pelota. Acto seguido, Alexis Mac Allister, figura del Liverpool, salió al cruce y le soltó la frase que desató todo: “¡Vos no sos así!”.

La buena onda y el sentido ecuatoriano llevado a las redes

Hincapié no respondió en la cancha, pero la historia cambió horas después. El miércoles 10 de septiembre, Mac Allister subió el video en Instagram con la famosa frase. Y Piero, con ese sabor bien ecuatoriano, contestó: “Como te gusta papi”.

La reacción fue inmediata. Comentarios de hinchas inundaron la publicación. @adry_0991 opinó: “Ellos lo toman como tiene que ser, calor del momento y ya. Arriba Ecuador, ganarle al campeón del mundo no es fácil”.

Todo qued´ó en las redes sociales de los jugadores

Por su parte, @eduardo_jaramillooo aplaudió la actitud del argentino: “Pensé que estabas enojado, pero todo quedó en la cancha. Qué bien que lo tomaste en broma”. Y @luis.arturo.loaiza resaltó: “Alex es un caballero, uno de los mejores argentinos. Ojalá aconseje a su selección para que bajen la arrogancia”.

Lo curioso es que dos figuras de la Premier League, rivales en la cancha, demostraron en Instagram que también hay espacio para la buena vibra. Fútbol, humor y camaradería: el mejor combo viral.

