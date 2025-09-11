Emelec vs Barcelona SC: Cómo llegan al Clásico del Astillero 2025 en LigaPro

Clásico del Astillero 2025: Barcelona SC vs Emelec, y su falta de goleadores, es un verdadero problema

Los goles son la gran deuda de Barcelona y Emelec en la LigaPro 2025. Ambos equipos llegan al Clásico del Astillero con la misma incógnita: ¿quién será el encargado de romper las redes? Ninguno de los dos ha encontrado un referente claro en ataque, y esa falta de contundencia preocupa tanto a Guillermo Duró como a Ismael Rescalvo.

El panorama en Emelec es crítico. El “Bombillo” tiene la tercera peor ofensiva del torneo, con apenas 26 goles, de los cuales dos llegaron por autogoles. Para dimensionar el problema, equipos del fondo de la tabla como Mushuc Runa (30) y el recién ascendido Vinotinto (38) superan su registro.

Los goleadores de Emelec y Barcelona SC

El poder del gol lesionado en ambos equipos

La situación empeoró con la lesión de Facundo Castelli, máximo artillero azul, quien fue operado el pasado 7 de septiembre por una molestia en la rodilla derecha. Su último tanto fue el 4 de agosto frente a Libertad.

Con Castelli fuera, la responsabilidad recae en Jaime Ayoví, aunque el delantero todavía no ha mostrado regularidad. A eso se suma la incertidumbre sobre José “Tin” Angulo, que ha disputado siete partidos sin poder estrenarse como goleador en esta campaña. La pregunta es evidente: ¿de dónde saldrán los goles en el Capwell?

En Barcelona la situación es rara con las lesiones

Barcelona, por su parte, tampoco vive un presente alentador en la delantera. Octavio Rivero y Felipe Caicedo no han tenido continuidad en el marcador; el uruguayo será titular este domingo, mientras que “Felipao” continúa su recuperación.

En el ídolo, la cuota goleadora ha recaído principalmente en Janner Corozo, su máximo artillero, y en Miguel Parrales, refuerzo proveniente de Orense, quien apenas ha celebrado en cuatro ocasiones.

Octavio Rivero el goleador de Barcelona. Carlos Klinger / EXTRA

El cuadro torero, pese a tener un mejor rendimiento ofensivo que su eterno rival, ocupa solo la cuarta plaza en la tabla de goles convertidos, con un Independiente del Valle que marca la diferencia absoluta con 50 anotaciones.

Así, el Clásico del Astillero de este 14 de septiembre desde las 17:30 se presenta con un mismo reto para ambos bandos: superar su déficit goleador. La gran pregunta sigue abierta: ¿quién será el héroe que rompa la sequía en el partido más esperado del año?

