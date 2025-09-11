¿Emelec vs. Barcelona SC será transmitido por señal abierta? | Clásico del Astillero

El Clásico del Astillero se jugará este domingo 14 de septiembre de 2025, desde las 17:30, por la fecha 28 de la LigaPro, y se vive como un duelo de urgencias. Emelec y Barcelona SC necesitan los tres puntos: el empate no les sirve a ninguno.

La expectativa va más allá de la cancha, pues los hinchas quieren saber dónde podrán seguir cada jugada de este histórico encuentro. El partido no se transmitirá por televisión abierta, ya que los cinco encuentros designados para señal libre no incluyeron este choque.

Los números 2025 de Emelec vs. Barcelona SC

Puedes seguir el minuto a minuto en www.expreso.ec

Los aficionados podrán verlo únicamente por Zapping y El Canal del Fútbol, plataformas que ofrecerán la cobertura completa a sus suscriptores. Para quienes no tengan acceso a estos canales, el portal www.expreso.ec llevará en vivo el minuto a minuto y todas las incidencias del Clásico.

En lo deportivo, Barcelona llega en el segundo lugar con 47 puntos, consolidado en la zona del hexagonal final, mientras que Emelec, noveno con 38, está obligado a sumar de a tres y esperar resultados para mantener viva su ilusión de pelear por el título de LigaPro. La tensión y la emoción se viven desde antes del pitazo inicial.

Barcelona derrotó 2-0 a Emelec en el primer duelo de la LigaPro de 2025 CARLOS KLINGER

Todos los partidos de la fecha 28

La jornada inicia el viernes 12 de septiembre a las 19:00 con Libertad recibiendo a Liga de Quito en el estadio Reina del Cisne.

El sábado 13, Independiente del Valle enfrenta a Vinotinto a las 14:00 en el Banco Guayaquil, seguido por Universidad Católica vs. Delfín a las 16:30 en el Olímpico Atahualpa. A las 19:00, Orense recibe a Mushuc Runa en el 9 de Mayo.

El domingo 14, El Nacional mide fuerzas con Macará a las 11:45 en el Olímpico Atahualpa y Técnico Universitario recibe a Deportivo Cuenca a las 14:00 en el Bellavista, ambos con transmisión por Zapping y El Canal del Fútbol, mientras que el lunes 15 Manta y Aucas cerrarán la fecha a las 19:00 en el Jocay.

