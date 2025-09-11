¿Quién era Maicol Valencia, el futbolista fallecido tras una masacre en Manta?

Maicol Valencia, jugador de Exapromo Costa F.C., se convirtió en una víctima colateral de la masacre, según informó el club

Maicol Valencia, futbolista de 25 años que había sido presentado como refuerzo de Exapromo Costa F.C., falleció en la masacre registrada en Manta.

El fútbol ecuatoriano está de luto tras confirmarse la muerte de Maicol Valencia, jugador de 25 años recientemente presentado como refuerzo del club Exapromo Costa F.C., de la Segunda Categoría de Ecuador. Valencia perdió la vida en un violento ataque a un hostal de Manta que dejó al menos cuatro personas asesinadas

¿Qué pasó en Manta?

La masacre ocurrió la noche del miércoles 10 de septiembre, cerca de las 22:00, en el sector Costa Azul de Manta. Hombres armados ingresaron a un hostal donde estaban concentrados jugadores del Exapromo y abrieron fuego a quemarropa. Tras el ataque, abandonaron una camioneta que luego incendiaron a unas seis cuadras del lugar.

El hecho violento ocurrió en un hostal. Cortesía

El atentado dejó un saldo de cuatro fallecidos, incluida la víctima futbolística Maicol Valencia, y varios heridos, uno de ellos también jugador del plantel.

¿Quién era Maicol Valencia?

Maicol Valencia tenía 25 años y recién había sido presentador por Exapromo Costa F.C. el mismo día del ataque. Se trató de su primera presentación oficial como refuerzo del equipo que disputa el Ascenso Nacional.

Reacciones oficiales y comunicado de Exapromo

En un comunicado oficial, Exapromo lamentó profundamente el fallecimiento de Valencia y expresó sus condolencias a familiares y amigos. El club afirmó que Maicol fue víctima colateral de un ataque dirigido a terceros ajenos a la institución. Además, rechazaron de forma enérgica cualquier acto de violencia que afecte al deporte y a la sociedad.

"Desde Exapromo Costa FC lamentamos profundamente la partida de nuestro jugador Maicol Valencia. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y compañeros, y pedimos fortaleza en este momento tan duro", escribió el club en redes sociales.

Directivos y miembros del equipo, incluyendo al exseleccionado nacional Geovanny Nazareno, se encuentran en el lugar del suceso, aunque evitaron hacer declaraciones públicas en ese momento.

