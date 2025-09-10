Masacre en Manta: ¿Giovanni Nazareno está entre las víctimas del ataque armado?

Sicarios ejecutaron ataque en hostal donde estaban hospedados jugadores del equipo Exapromo Costa

La noche del miércoles circularon en redes sociales versiones que aseguraban que el futbolista Giovanni Nazareno, exjugador de Delfín, Barcelona y Emelec, había sido víctima de un ataque armado en la ciudadela Costa Azul de Manta. Sin embargo, esta información fue desmentida horas después.

Nazareno, quien actualmente juega en Exapromo Costa FC (Segunda Categoría), llegó al lugar tras el ataque para reunirse con directivos del club, lo que permitió aclarar que no estaba entre los afectados.

La confusión surgió porque varios jugadores del equipo se hospedan en el hostal donde ocurrió el tiroteo, lo que dio pie a las especulaciones iniciales en redes y medios digitales.

Levantamiento de cuerpos y vehículo incinerado

Al sitio acudió Medicina Legal para el levantamiento de cadáveres, aunque aún no se ha confirmado el número ni la identidad de las víctimas. El hecho ocurre en medio de una creciente ola de violencia que afecta a Manta y la provincia de Manabí.

Después del ataque, se halló un vehículo incendiado cerca del lugar, el cual habría sido utilizado por los presuntos autores del crimen.

Exapromo tiene previsto enfrentar a Deportivo Quito este sábado 13 de septiembre por la fase nacional del torneo de Segunda Categoría.

