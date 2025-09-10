Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

El hecho violento ocurrió en un hostal.
El hecho violento ocurrió en un hostal.Cortesía

Masacre en Manta: ¿Giovanni Nazareno está entre las víctimas del ataque armado?

Sicarios ejecutaron ataque en hostal donde estaban hospedados jugadores del equipo Exapromo Costa

La noche del miércoles circularon en redes sociales versiones que aseguraban que el futbolista Giovanni Nazareno, exjugador de Delfín, Barcelona y Emelec, había sido víctima de un ataque armado en la ciudadela Costa Azul de Manta. Sin embargo, esta información fue desmentida horas después.

Nazareno, quien actualmente juega en Exapromo Costa FC (Segunda Categoría), llegó al lugar tras el ataque para reunirse con directivos del club, lo que permitió aclarar que no estaba entre los afectados.

RELACIONADAS

La confusión surgió porque varios jugadores del equipo se hospedan en el hostal donde ocurrió el tiroteo, lo que dio pie a las especulaciones iniciales en redes y medios digitales.

Las autoridades indicaron que los operativos continuarán, y que se tomarán medidas correctivas

Pacientes de Manabí debían comprar medicinas pese a existencia en hospitales

Leer más

Levantamiento de cuerpos y vehículo incinerado

Al sitio acudió Medicina Legal para el levantamiento de cadáveres, aunque aún no se ha confirmado el número ni la identidad de las víctimas. El hecho ocurre en medio de una creciente ola de violencia que afecta a Manta y la provincia de Manabí.

RELACIONADAS

Después del ataque, se halló un vehículo incendiado cerca del lugar, el cual habría sido utilizado por los presuntos autores del crimen.

Exapromo tiene previsto enfrentar a Deportivo Quito este sábado 13 de septiembre por la fase nacional del torneo de Segunda Categoría.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial: La paz requiere más que marchas en las calles

  2. César Febres-Cordero Loyoya | Una consulta al apuro

  3. Roberto Aguilar | La consulta es otro simulacro

  4. Fernando Insua Romero | Cronómetro sin victoria

  5. Rubén Montoya Vega | El retrato narco de Maduro

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA para adultos mayores: fechas, requisitos y cómo consultar tu pago

  2. Tirar a matar: Gobierno de Daniel Noboa cambia estrategia contra el crimen

  3. El Ministerio de Economía explica el proceso de rembolso del IVA a grupo afectado

  4. ¿Qué ventajas tiene Ecuador al terminar segundo en las Eliminatorias Sudamericanas?

  5. Ranking FIFA 2025: ¿Cuándo se publica la actualización y qué espera Ecuador?

Te recomendamos