Lo que se sabe sobre el asesinato de estudiante frente a su colegio en Manta

Según la Policía Nacional la adolescente perdió previamente de forma violenta a un padrastro, una hermana y a su novio

Una adolescente de 16 años fue asesinada en frente de su colegio

La mañana del miércoles 3 de septiembre, una colegiala de 16 años fue asesinada en los exteriores de una institución educativa ubicada en la calle 7 y avenida 26 de la ciudad de Manta. El crimen causó conmoción entre la comunidad educativa y generó una fuerte movilización policial en la zona.

RELACIONADAS Manta busca romper el estigma y consolidarse como destino turístico y de eventos

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los sicarios se movilizaron en un vehículo que había sido reportado como robado en la ciudad de Guayaquil. Desde ese automotor, los atacantes descendieron y ejecutaron la acción criminal contra la adolescente, en un hecho que la Policía descarta como fortuito.

El coronel Giovanni Naranjo, jefe de la zona 4 de la Policía Nacional, indicó que el ataque fue selectivo y que, por el modo de operar, las investigaciones apuntan al grupo delictivo Los Lobos.

“El vehículo fue incinerado y abandonado en el estadio Jocay, el modus operandi los hace sospechar que este grupo delictivo está detrás de este hecho”, dijo.

El vehículo utilizado por los sicarios fue incinerado y abandonado Alejandro Giler

¿El móvil del ataque?



Asimismo, señaló que la menor mantenía vínculos como colaboradora del grupo delictivo Los Choneros, lo que habría motivado este hecho violento.

Naranjo también informó que el novio de la víctima fue asesinado en mayo de este año en un ataque armado ocurrido en los alrededores del barrio Zanahoria, lo que refuerza la hipótesis de una cadena de hechos violentos relacionados con disputas entre organizaciones criminales.

Dos hombres asesinados en sus vehículos en Manta, uno era agente de tránsito Leer más

Las indagaciones establecen, además, una conexión con la muerte del padrastro y de otra hermana de la adolescente, ocurridas a finales de 2023. Estos crímenes formarían parte de una serie de ataques dirigidos contra esta familia, vinculados a enfrentamientos entre bandas delictivas que operan en la provincia de Manabí.

El asesinato de la estudiante ha causado profunda conmoción en la comunidad educativa de Manta y de la provincia en general, tanto por la forma en la que se desarrollaron los hechos como por la cercanía del ataque con la institución donde estudiaba. Padres de familia y alumnos expresaron su temor y zozobra, ya que el hecho se registró a plena hora de ingreso escolar, en un espacio que debería ser seguro para los estudiantes.

RELACIONADAS Asesinan a tiros a un adolescente al salir de su colegio en Pascuales

La Policía continúa con las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer a fondo las motivaciones de este crimen que vuelve a evidenciar la disputa armada entre bandas delictivas en la región.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!