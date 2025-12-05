Estas calles de Guayaquil cambiarán desde el 6 de diciembre

Guayaquil abrirá corredores navideños en el centro y el suburbio. Serán áreas peatonalizadas con control de tránsito

Los Corredores Navideños funcionarán del 6 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026.

Guayaquil volverá a habilitar espacios peatonales para los Corredores Navideños 2025, una iniciativa que, según anuncia la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), busca ordenar la presencia de comerciantes autónomos durante la temporada festiva y reducir el caos que suele generarse en estas fechas. La ocupación se extenderá del 6 de diciembre al 4 de enero de 2026, tanto en el centro como en el suburbio de la ciudad.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció que alrededor de 15 agentes estarán desplegados por cada punto asignado para acompañar el flujo de vehículos y peatones. Además, cada zona contará con patrullas y motocicletas de apoyo para reforzar la seguridad vial.

Dónde estarán los corredores en el centro

Los tramos definidos por el Municipio se concentrarán en áreas peatonalizadas del centro, que no requieren desvíos de buses urbanos. Estos son:

Capitán Nájera, entre Cacique Álvarez y Chile.

Febres Cordero, entre Cacique Álvarez y Eloy Alfaro.

Las intersecciones con Idelfonso Coronel y Chimborazo permanecerán habilitadas para el tránsito vehicular, con el fin de evitar congestiones adicionales.

Zonas habilitadas en el suburbio

En el suburbio, los corredores se instalarán en los portales de la Unidad Educativa Corazón de María, específicamente en:

Manuel Medina Castro (28) y Santa Isabel (F).

Av. Assad Bucaram (29) y Sigsig (E).

Estos espacios serán utilizados para concentrar la actividad comercial temporal y facilitar el desplazamiento en sectores donde normalmente se registra alta carga peatonal durante diciembre.

