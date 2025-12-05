Sospechosos del asesinato de madre en Guayaquil quedan en prisión preventiva

La mujer falleció tras un cruce de disparos entre policías y sospechosos de un asalto

Escena del crimen en Tungurahua y Luis Urdaneta, Guayaquil, donde murió una madre de familia.

Los dos sujetos que protagonizaron un cruce de disparos con policías en el centro de Guayaquil, provocando la muerte de una madre de familia, estarán en prisión preventiva. Así lo indicó la Fiscalía a través de su cuenta en la red social X.

Según precisó la institución pública, los sospechosos, identificados como Daniel Smith Castro Escalante y Keudy Gabriel Chirino García, fueron procesados por robo y homicidio.

El tiroteo ocurrió la tarde del miércoles 3 de diciembre, en las calles Tungurahua y Luis Urdaneta. En esa intersección, los sujetos se enfrentaron a tiros con agentes policiales, quienes los perseguían luego de un robo en el que presuntamente participaron.

En esa esquina se encontraba Kerly Licoa, una madre con su hija de seis meses en brazos. Ella recibió un disparo en la cabeza que finalmente le provocó la muerte.

Robo en el centro

El atraco por el cual se investiga a los procesados ocurrió minutos antes del tiroteo, en la intersección de 9 de Octubre y Pichincha, otro punto céntrico de Guayaquil, fuera de una institución bancaria.

En poder de los sujetos, de nacionalidad venezolana, se encontró un arma y docenas de monedas, que ascienden a un monto aproximado de 800 dólares.

Detalles de la audiencia

La audiencia contra los sospechosos se efectuó la mañana del jueves 4 de diciembre. En la diligencia se dictó prisión preventiva contra los extranjeros, quienes serán trasladados a la Penitenciaría del Litoral.

Considerando aquella resolución, se emitieron boletas de encarcelamiento contra los implicados para cumplir con la prisión preventiva.

