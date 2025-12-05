Doble asesinato en vía a Salitre: sicarios someten a guardias y atacan vivienda

El ataque ocurrió la madrugada de este viernes. Los implicados, al parecer, vestían como policías y militares

La víctima intentó huir, pero fue alcanzada y abatida en una de las calles del conjunto.

Una ráfaga de disparos alarmó a los habitantes de Valle del Norte, una urbanización ubicada en la vía a Salitre. En ese conjunto residencial, dos hombres fueron asesinados la madrugada de este viernes 5 de diciembre.

El hecho se produjo aproximadamente a las 02:00, de acuerdo con la información recabada hasta el momento. Los implicados en el acto criminal ingresaron a la fuerza en dos vehículos.

Se conoció que los guardias de la garita de la urbanización fueron sometidos por los atacantes, quienes luego se abrieron paso hacia una de las residencias del lugar.

Más de medio minuto de disparos

Según indicó uno de los habitantes de la urbanización, en el momento del doble crimen se escucharon disparos durante más de medio minuto, una situación que alarmó a los residentes, pues en ese momento descansaban.

"Fue una ráfaga de disparos. Todo duró más de 30 segundos", contó el ciudadano, aún con temor por lo sucedido.

Agentes policiales acordonaron el área donde uno de los cuerpos fue hallado. Gerardo Menoscal

Vestidos de policías y militares

Un dato que también se ha conocido hasta el momento es que los asesinos, al parecer, utilizaron vestimenta similar a las indumentarias de policías y militares, para despistar y no llamar la atención.

La Policía ya inició las investigaciones pertinentes para poder identificarlos y ubicarlos, y así presentarlos ante la autoridad judicial competente.

Una víctima quiso huir

Uno de los dos hombres acribillados recibió los disparos en el interior de la vivienda. Sin embargo, el otro trató de huir y logró salir del inmueble corriendo, pero finalmente le dieron alcance en una vía de la urbanización, propinándole varios tiros que acabaron con su vida.

