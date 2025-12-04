El árbol del Malecón 2000 reúne a cientos de familias en Guayaquil

La ciudad inauguró su tradicional árbol de Navidad en el Malecón 2000: 12 metros de altura, más de 6.000 luces LED

El árbol de Navidad de 12 metros en el Malecón 2000 ilumina Guayaquil este 4 de diciembre de 2025.

La Navidad ya brilla en Guayaquil. Este jueves 4 de diciembre de 2025, el Malecón 2000 se llenó de magia con el encendido del tradicional árbol navideño, un evento que reunió a familias, turistas y amantes de las celebraciones decembrinas en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

El árbol, de 12 metros de altura y decorado con más de 6.000 luces LED, iluminó el Hemiciclo de la Rotonda y marcó oficialmente el inicio de la temporada navideña en la Perla del Pacífico. A su lado, un pesebre a tamaño real (elaborado por manos artesanas locales) robó miradas con sus detalles y luces que evocan la tradición latinoamericana de estas fechas.

Encendido del árbol del Malecón 2000: luces, familia y tradición

Desde la tarde, decenas de familias llegaron hasta la intersección de la avenida 9 de Octubre con el Malecón Simón Bolívar para asegurarse un buen lugar. Entre fotos, risas y recorridos, los asistentes disfrutaron del ambiente festivo que se extenderá hasta el 6 de enero de 2026, cuando el árbol y el pesebre seguirán encendidos cada noche, desde las 18:30 hasta la medianoche.

El cardenal Luis Gerardo Cabrera fue el encargado de abrir la ceremonia. En su mensaje, recordó que el pesebre del Malecón se ha convertido en un símbolo de fraternidad para la ciudad, especialmente en momentos donde la seguridad preocupa a la población. “Siempre es posible encender la esperanza”, dijo, pidiendo también trabajo, paz y salud para todas las familias guayaquileñas.

Árbol de Navidad del Malecón 2000. Genesis parrales

Luego, la noche continuó con presentaciones artísticas que llenaron de color y movimiento el malecón. El grupo de danza de la Academia Yesenea Mendoza presentó coreografías inspiradas en la Navidad, mientras que los clásicos villancicos no faltaron y terminaron por contagiar a todo el público.

Opiniones del público: “La magia de la Navidad se siente”

Kevin Mendoza, uno de los asistentes, celebró el ambiente familiar del evento. “Está muy bonito y hay seguridad. Solo me hubiera gustado que empezara un poco más rápido”, comentó. Para él, la jornada estuvo pensada especialmente para los más pequeños: “Los niños son los que más disfrutan esta magia”.

Melanie Cabanillo, en cambio, resaltó lo que más le gusta de este tipo de actividades: la unión familiar. “Es muy hermoso, une a todos. Ojalá en próximas ediciones haya un espacio más grande para los niños”, recomendó.

Desvíos y seguridad vial durante el encendido navideño

Debido a la afluencia de público, la Agencia Metropolitana de Tránsito (ATM) aplicó varios cierres y desvíos en las calles cercanas, entre ellas:

Sucre y Malecón

Pedro Carbo y 9 de Octubre

Desvío hasta P. I. Icaza, en la zona bancaria

Las medidas permitieron que el evento se desarrollara con normalidad y que miles de personas circularan de manera segura por el área.

Con esta inauguración, el Malecón 2000 reafirma su papel como uno de los puntos más visitados durante la Navidad en Guayaquil 2025, ofreciendo un espacio donde tradición, luces y espíritu comunitario se mezclan para recibir una de las temporadas más esperadas del año.

El Malecón 2000 se convierte en un punto de encuentro familiar y turístico durante la temporada navideña. Genesis parrales

