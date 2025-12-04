¿Qué requisitos deben cumplir los jubilados para recibir el décimo tercer sueldo?

Conoce quiénes tienen derecho, cómo se calcula el monto y qué requisitos no se necesitan para recibir este ingreso extra

El cálculo del décimo tercer sueldo depende de los meses que se recibió la pensión durante el año.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ya prepara los pagos del décimo tercer sueldo, conocido popularmente como el bono navideño, destinado a los jubilados y pensionistas del país. Este ingreso extra se suma automáticamente a la pensión habitual y no requiere que los beneficiarios realicen trámites adicionales.

Todos los jubilados del IESS tienen derecho a recibir este pago, incluidos quienes perciben pensión por vejez y los beneficiarios de montepío, como viudas, viudos y huérfanos. El proceso es automático: el monto se deposita en la misma cuenta donde llega la pensión mensual, sin necesidad de solicitudes ni formularios especiales.

Requisitos para que los jubilados del IESS reciban el décimo tercer sueldo

El cálculo del décimo tercer sueldo depende del tiempo que la persona haya recibido su pensión durante el año. Quienes hayan percibido la pensión durante los 12 meses del año recibirán un monto equivalente a una pensión mensual completa. En caso de que la pensión haya iniciado en algún mes intermedio o haya habido interrupciones, el IESS calculará el bono proporcional al tiempo realmente cotizado.

Algunas personas optan por mensualizar el décimo tercer sueldo, es decir, recibirlo de manera fraccionada durante el año. Para quienes no lo hacen, el pago se acumula y se entrega en diciembre, justo antes de las fiestas.

Trámites y documentos que no se necesitan para recibir el bono

El IESS recalca que no se necesitan trámites adicionales: los jubilados y beneficiarios de montepío tienen derecho a este pago automáticamente. Solo es importante mantener actualizados los datos bancarios para asegurar que el depósito llegue sin inconvenientes.

Con este ingreso extra, muchos jubilados podrán contar con un apoyo financiero adicional para cerrar el año y afrontar los gastos de las festividades. El décimo tercer sueldo sigue siendo un derecho garantizado, y su entrega refleja el compromiso del Estado con quienes dedicaron su vida laboral al país.

