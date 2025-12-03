El Gobierno lanza campaña para evitar la extracción y comercialización de esta especie bastante demandada en diciembre

¿Adiós al musgo? La multa de $92.000 y 3 años de cárcel por extraerlo en Navidad

El musgo, esa planta antigua, pequeña y sin flores, que crece en lugares húmedos y sombreados, formando tapices verdes sobre suelos, rocas o troncos, es bastante usado para los pesebres y decoraciones en las épocas navideñas, pero su recolección masiva afecta la retención de agua y la biodiversidad.

Es así que, en el país, para esta época de diciembre, y tras la presión ambiental, el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) y la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional, han reactivado la campaña “No arranques la piel de los bosques”, una estrategia que desde hace seis años busca frenar la extracción, recolección, tenencia y comercialización ilegal de musgo, bromelias, líquenes y helechos utilizados tradicionalmente en pesebres navideños.

Normativa y multa

Asimismo, las autoridades han recordado que existen sanciones y multas por la comercialización y la extracción indiscriminada de esta especie.

El Código Integral Penal establece penas de 1 a 3 años de prisión, mientras que el Código Orgánico del Ambiente fija multas entre $ 2.300 y $ 92.000, para quien practique estas acciones, además del decomiso de especies y herramientas utilizadas.

“La campaña contempla operativos simultáneos en carreteras, plazas, mercados, ferias y sitios identificados como puntos de extracción, así como acciones de sensibilización en instituciones educativas y espacios comunitarios. Durante la temporada de diciembre, equipos integrados por funcionarios del MAE y agentes de la UPMA ejecutarán controles y procesos de retención de flora silvestre extraída ilegalmente”, menciona un comunicado del MAE.

Entre 2021 y 2024, las autoridades retuvieron un total de 1055,44 kilogramos de flora silvestre destinada a comercialización ilegal incluyendo la bromelia (Tillandsia usneoides, T. incarnata) y musgos nativos.

Consecuencias de la extracción del musgo

La extracción indiscriminada de este tipo de plantas (musgo, bromelias y líquenes) provoca erosión de suelos, pérdida de humedad y afecta especies que dependen del musgo y, sobre todo, al largo plazo, dicha acción puede impactar en el abastecimiento de agua de comunidades cercanas a páramos y bosques.

