Antena telefónica
Claro y Movistar (hoy Tigo) pagarán al Estado $ 880 millones hasta 2038, por renovación de contratos.Archivo / Expreso

Claro inaugura el servicio 5G en Ecuador ¿Cómo operará?

El servicio ya está disponible en Guayaquil, Quito, Puerto Ayora y Coca

  • Redacción Expreso

La operadora telefónica Claro anunció este 3 de diciembre de 2025 la conexión de sus redes al servicio 5G, que permitirá que sus usuarios naveguen a velocidades de internet mucho más rápidas. Esta tecnología, dijo, está ya disponible en las cuatro regiones del país. 

ciudades y sectores en el despliegue prolongado de su red", dijo la empresa a través de un comunicado. 

Con esta nueva tecnología, señaló, se ofrecerán velocidades de hasta 1.5 Gbps y una latencia que permite hasta 10 veces más rapidez que las tecnologías actuales. "Con este despliegue, la empresa

fortalece su red actual y contribuye al desarrollo tecnológico del ecosistema digital, con una nueva red con más cobertura, mayor capacidad y velocidad".

Un contrato hasta el 2038

El anuncio se da luego de la firma de los contratos de renovación del espectro radioeléctrico del 30 de octubre pasado, que representan $ 880 millones de ingresos para el Estado ecuatoriano, hasta 2038. 

Este convenio permitirá que las operadoras Claro y Movistar (hoy Tigo), puedan desplegar  este servicio, a nivel nacional. 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) fue la primera en activar el servicio en Quito, con una inversión de $ 30 millones para instalar 422 estaciones base. 

¿Cómo usar el servicio?

El acceso depende del tipo de celular que tenga cada usuario. Aunque esta tecnología promete mejorar la conectividad del país, no todos los celulares podrán acceder a ella. 

Según Wernher Téllez Gómez, magíster en telecomunicaciones y docente de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), solo los dispositivos fabricados desde 2021 en adelante tienen la capacidad de configurarse para conectarse a la red 5G. Los equipos anteriores a esta fecha no cuentan con la tecnología necesaria.

Entre los modelos compatibles se encuentran los celulares de gama media-alta fabricados desde 2021, como los iPhone desde la serie 12 en adelante y los Samsung S23 y S24, que ya vienen con la configuración para conectarse a 5G.

