La inseguridad se cobra la vida de un exfuncionario de la Contraloría

Ciudadano había renunciado a su trabajo en la Contraloría hace meses, pero igual lo acribillaron

Hecho. 14 disparos recibió la camioneta de la víctima, quien fue interceptada en un semáforo en rojo.

Con al menos catorce disparos fue asesinado la tarde de este 5 de diciembre Franklin Enrique Velásquez Lozano, exdirector provincial del Guayas de la Contraloría General del Estado, quien había renunciado recientemente al cargo debido a las amenazas que había recibido contra su vida.

Un ataque planificado en plena ciudad

Eran alrededor de las 12:45 cuando Velásquez transitaba en su camioneta por la calle José María Velasco Ibarra, avenida principal de la ciudadela Bellavista, en Guayaquil, cuando los gatilleros lo interceptaron. Uno de ellos se bajó de la motocicleta en la que se movilizaban y abrió fuego contra la ventana del conductor.

“El señor estaba en el semáforo cuando llegaron y le dispararon una ráfaga de tiros; ahí es que el carro se rodó y se chocó”, relató uno de los comerciantes informales que recorren esta avenida a diario.

Un exfuncionario bajo amenazas desde hace meses

El coronel Geovanny Argüello Nájera, jefe policial del distrito Florida, explicó que “hasta hace tres meses el ciudadano trabajaba en la Contraloría, pero ya había renunciado a su cargo”. Asimismo, especificó que el exfuncionario público había estado recibiendo amenazas desde hace aproximadamente un año y medio; la Policía tenía conocimiento y estaba trabajando en el caso.

“Personal de la Unase (Unidad Antisecuestro y Extorsiones) se encontraba investigando para dar con los autores de las amenazas”, dijo Argüello.

Las primeras indagaciones determinaron que Velásquez se encontraba en la zona para visitar a familiares, por lo que se cree que los sicarios le habían estado siguiendo los pasos, conocían su rutina y los lugares que frecuentaba.

El oficial también mencionó que se habían encontrado al menos catorce vainas percutidas (casquillos de balas usadas) en el sitio, pero que aún se debía esperar a que Criminalística realizara el levantamiento de los indicios para determinar el total de impactos que recibió el ciudadano.

El temor ciudadano ante una violencia que no cesa

Para la ciudadanía, lo ocurrido evidencia “lo hundido que está Guayaquil en temas de seguridad”. “Hace apenas unos días mataron a una víctima colateral en pleno centro. Ahora matan a un exfuncionario en la vía, en una ciudadela y a plena luz del día. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Es insoportable”, cuestionó la residente Fanny Garcés.

Otto Moreno, también residente, compartió la opinión. “Si ya había amenazas, ¿por qué no se hizo algo más? ¿Las autoridades realmente protegen? Catorce tiros, por favor. Mataron a un hombre. Dejaron con dolor a una familia. ¿Qué pasaba si una bala perdida mataba a un inocente? Eso se ha vuelto común en la ciudad. Ya basta”, sentenció.

