Padre e hijo fueron asesinados horas después de salir de una audiencia

La tarde del 1 de diciembre, Marcos Antonio Napa Chichande, de 58 años, y su hijo Carlos Fabián Napa Castillo, de 33, no alcanzaron a llegar con vida a su casa. Minutos después de haber recuperado la libertad, fueron atacados por sicarios que los seguían desde que salieron de la unidad judicial. Lo que empezó como una detención en la madrugada terminó en un doble crimen al caer la tarde.

Los dos habían sido aprehendidos horas antes durante un allanamiento de la Policía Judicial en el barrio Rosita 3, en Pasaje, provincia de El Oro. En esa intervención se incautó una escopeta, cartuchos, prendas similares a las de la Policía y las Fuerzas Armadas, chalecos antibalas, un celular, tres motocicletas ―una reportada como robada― y un vehículo con alerta de robo. Los hallazgos derivaron en dos procesos: uno por receptación y otro por tenencia ilegal de arma de fuego.

A pesar de la cantidad de indicios, en la audiencia de la tarde solo se formuló cargos contra Marcos Napa. Fiscalía solicitó medidas alternativas, por lo que la jueza dispuso la prohibición de salida del país y permitió que recuperara la libertad. La misma decisión se tomó en el proceso por tenencia de arma de fuego, que quedó agendado para juicio directo el 19 de diciembre, según consta en la página del Consejo de la Judicatura.

Padre e hijo abandonaron el edifico judicial sin custodia y caminaron hacia su vivienda. Ninguno sabía que los estaban siguiendo.

Los siguieron desde que salieron del juzgado



Según fuentes policiales, los atacantes vigilaron sus movimientos desde el momento en que cruzaron la puerta de la dependencia judicial. Ambos llegaron a su casa alrededor de las 18:00, creyendo que el día terminaba tras la audiencia. No fue así.

Testigos indicaron que una motocicleta con dos sujetos se acercó al domicilio y se detuvo frente a ellos. Ante la amenaza, padre e hijo intentaron escapar de inmediato. Marcos corrió hacia el patio de la vivienda, mientras Carlos Fabián buscó refugio en un terreno baldío cercano.

Los dos fueron alcanzados a pocos metros. Los agresores dispararon a corta distancia y huyeron de inmediato. Cuando la Policía llegó al sitio, ambos ya habían fallecido. Las autoridades investigan el crimen como un ataque directo y no descartan que esté vinculado con los indicios encontrados durante el allanamiento de la madrugada.

Tres muertos más



En Machala hubo tres asesinatos, en la madrugada del 1 de diciembre una pareja que circulaba en una motocicleta fue atacada frente al ECU 911, la mujer murió en el sitio y el hombre falleció horas después en el hospital.

En la noche del mismo 1 de diciembre, fue atacado un joven de 20 años cuando estaba sentado en el parque Buenos Aires, al oeste de Machala, en ese lugar murió.

