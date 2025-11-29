Asesinato en Sauces 6 dejó a un hombre muerto por sicarios: ¿quién era la víctima?

Era residente del sector y se dedicaba a la venta de caramelos, según indicó la Policía Nacional

Pese a que las peatonales están iluminadas en este punto de Sauces 6, los sicarios cometieron el crimen en este sector del norte de Guayaquil.

Un hombre fue asesinado a tiros en la noche de este viernes 28 de noviembre, en el norte de Guayaquil. El hecho ocurrió a las 19:00 en un callejón transversal a la avenida Antonio Parra Velasco.

El cadáver se encontraba en la acera, junto a un banco de cemento, en una zona completamente iluminada. La víctima vestía una camiseta azul que al parecer era acompañada de una gorra, pues la Policía Nacional levantó la misma como evidencia.

De acuerdo con el jefe subrogante del distrito Modelo, Jairo Burbano, el hombre fue sorprendido por dos sujetos a bordo de una motocicleta que ingresó por una peatonal. Según el oficial, ninguno de los dos antisociales se bajó del vehículo para cometer el crimen.

En este sector se cometió el sicariato

Acción colectiva contra la inseguridad y la violencia en Guayaquil: qué se propone Leer más

Víctima vendía caramelos y era conocido como Bebé

“No se bajaron del vehículo. La persona que iba como ‘parrillero’ (copiloto de la moto) ejecutó los dos disparos al ciudadano”, refirió Burbano.

Él, además, mencionó que este hombre fue identificado como un residente de Sauces, que vendía confites en las calles.

Este crimen llamó la atención de todos los habitantes, pues niños, adolescentes y adultos se acercaron hasta el filo del cerco policial para observar con detalle las tareas de los uniformados.

Por versiones de estos moradores, EXPRESO conoció que la víctima era apodada como Bebé.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!