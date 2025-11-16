Robos en Urdesa: Así usaban el vehículo que fue retenido en Guayaquil

El carro era utilizado para cometer algunos delitos, indicó Segura EP

El automotor fue interceptado tras un operativo conjunto de la Policía Nacional y la empresa municipal Segura.

Circulando por las calles de Guayaquil iba un vehículo que era utilizado por antisociales para cometer algunos delitos. El carro fue retenido este domingo 16 de noviembre, según informó Segura EP.

El automotor, tipo SUV, fue captado por cámaras de videovigilancia en la mañana del domingo, tras la alerta de un robo en Urdesa, indicó la empresa municipal.

"Se realizó el seguimiento inmediato de un vehículo sospechoso en apoyo a la Policía Nacional de la Zona 8", comentó la entidad en una publicación en su cuenta de la red social X.

🔴 Tras el reporte de un robo en Urdesa, desde el #C5GYE se realizó el seguimiento inmediato de un vehículo sospechoso en apoyo a @PoliciaEcZona8.



Durante la intervención, se verificó que el automotor portaba varias placas utilizadas para el cometimiento de actos delictivos. pic.twitter.com/J9zGaJKV38 — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) November 16, 2025

Se utilizaban varias placas vehiculares

"Durante la intervención, se verificó que el automotor portaba varias placas utilizadas para el cometimiento de actos delictivos", señaló Segura EP.

En una de las imágenes publicadas por la empresa se ve que el carro tenía colocada una placa correspondiente a Pichincha, pero también había otra que pertenecía a Guayas.

Es decir, los ladrones intercambiaban los dispositivos de identificación para complicar las labores de investigación.

