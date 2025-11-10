Así fue el rescate por secuestro en Guayaquil: tres capturados en operativo
Accionar de Segura EP y la Policía Nacional permitió rescatar a un ciudadano
Un ciudadano que había sido secuestrado en Guayaquil, fue rescatado tras un operativo que realizaron la empresa municipal Segura y la Policía Nacional. El rescate se dio cuando un equipo de Segura EP interceptó a un vehículo en el que dos hombres y una mujer llevaban a la persona secuestrada.
"El automotor fue finalmente interceptado y los implicados detenidos, logrando rescatar a la víctima", destacó la entidad.
El rescate se dio en Portete y Teodoro Wolf, también conocida como calle 33, en el suroeste de Guayaquil.
🔴 El Grupo de Apoyo a la Seguridad de #SeguraEP interceptó un vehículo cuyos ocupantes trasladaban a un ciudadano que había sido secuestrado.— Segura EP - C5GYE (@segura_ep) November 10, 2025
En conjunto con @PoliciaEcZona8, el automotor fue finalmente interceptado y los implicados detenidos, logrando rescatar a la víctima. pic.twitter.com/oU4ay4LdUY
Acción colectiva contra la inseguridad y la violencia en GuayaquilLeer más
Ciudadanía sigue acechada por los secuestros
Ya no solo comerciantes sino ciudadanos en general pueden ser víctimas de secuestro en Guayaquil.
En los últimos meses se han registrado el caso de taxistas que fueron secuestrados e incluso asesinados. También se mencionó la posibilidad de que hayan sido extorsionados.
Entre el 1 de enero y 30 de septiembre pasados, la Fiscalía registró 1.263 denuncias de secuestros extorsivos en el país, siendo Guayaquil, Quevedo y Quito las ciudades con mayor incidencia.
En las noches suelen ser los horarios más frecuentes para cometer este delito, según las denuncias.
¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!