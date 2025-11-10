Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Segura carro secuestro 10 nov 25
En el rescate de un ciudadano participaron miembros de Segura EP y de la Policía Nacional.CORTESÍA DE SEGURA EP

Así fue el rescate por secuestro en Guayaquil: tres capturados en operativo

Accionar de Segura EP y la Policía Nacional permitió rescatar a un ciudadano

Un ciudadano que había sido secuestrado en Guayaquil, fue rescatado tras un operativo que realizaron la empresa municipal Segura y la Policía Nacional. El rescate se dio cuando un equipo de Segura EP interceptó a un vehículo en el que dos hombres y una mujer llevaban a la persona secuestrada.

RELACIONADAS

"El automotor fue finalmente interceptado y los implicados detenidos, logrando rescatar a la víctima", destacó la entidad.

El rescate se dio en Portete y Teodoro Wolf, también conocida como calle 33, en el suroeste de Guayaquil.

RELACIONADAS
encuentro de seguridad en la Espol

Acción colectiva contra la inseguridad y la violencia en Guayaquil

Leer más

Ciudadanía sigue acechada por los secuestros

Ya no solo comerciantes sino ciudadanos en general pueden ser víctimas de secuestro en Guayaquil.

En los últimos meses se han registrado el caso de taxistas que fueron secuestrados e incluso asesinados. También se mencionó la posibilidad de que hayan sido extorsionados.

Entre el 1 de enero y 30 de septiembre pasados, la Fiscalía registró  1.263 denuncias de secuestros extorsivos en el país, siendo Guayaquil, Quevedo y Quito las ciudades con mayor incidencia.

En las noches suelen ser los horarios más frecuentes para cometer este delito, según las denuncias.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO?  ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Tregua Israel-Hamás cumple un mes entre ataques esporádicos y una crisis humanitaria

  2. El cierre del gobierno de EE.UU. se acerca a su fin por una escisión demócrata

  3. EN VIVO | Aucas vs. Delfín: Minuto a minuto, horario, alineaciones y canales de TV

  4. Shalom Mendieta explora la nostalgia en su nuevo sencillo 'Ayayay'

  5. El expresidente francés Sarkozy sale de prisión tras 20 días entre rejas

LO MÁS VISTO

  1. Caso Edgar Lama: Alerta de conflicto de interés en el IESS acabó en despido

  2. Jubilados convocan plantón para exigir cumplimiento de derechos pendientes

  3. Murió recordada actriz de ‘El Chavo del 8’: ¿De quién se trata?

  4. Municipio alerta a Fuerzas Armadas por caos y desechos fuera de la Base en Guayaquil

  5. Aceite de ricino: cómo lograr pestañas más largas y cejas definidas de forma natural

Te recomendamos