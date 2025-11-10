Así fue el rescate por secuestro en Guayaquil: tres capturados en operativo

Accionar de Segura EP y la Policía Nacional permitió rescatar a un ciudadano

En el rescate de un ciudadano participaron miembros de Segura EP y de la Policía Nacional.

Un ciudadano que había sido secuestrado en Guayaquil, fue rescatado tras un operativo que realizaron la empresa municipal Segura y la Policía Nacional. El rescate se dio cuando un equipo de Segura EP interceptó a un vehículo en el que dos hombres y una mujer llevaban a la persona secuestrada.

"El automotor fue finalmente interceptado y los implicados detenidos, logrando rescatar a la víctima", destacó la entidad.

El rescate se dio en Portete y Teodoro Wolf, también conocida como calle 33, en el suroeste de Guayaquil.

🔴 El Grupo de Apoyo a la Seguridad de #SeguraEP interceptó un vehículo cuyos ocupantes trasladaban a un ciudadano que había sido secuestrado.



En conjunto con @PoliciaEcZona8, el automotor fue finalmente interceptado y los implicados detenidos, logrando rescatar a la víctima. pic.twitter.com/oU4ay4LdUY — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) November 10, 2025

Acción colectiva contra la inseguridad y la violencia en Guayaquil Leer más

Ciudadanía sigue acechada por los secuestros

Ya no solo comerciantes sino ciudadanos en general pueden ser víctimas de secuestro en Guayaquil.

En los últimos meses se han registrado el caso de taxistas que fueron secuestrados e incluso asesinados. También se mencionó la posibilidad de que hayan sido extorsionados.

Entre el 1 de enero y 30 de septiembre pasados, la Fiscalía registró 1.263 denuncias de secuestros extorsivos en el país, siendo Guayaquil, Quevedo y Quito las ciudades con mayor incidencia.

En las noches suelen ser los horarios más frecuentes para cometer este delito, según las denuncias.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!