Simulacro de terremoto en Guayaquil: cuál es la nueva fecha y cómo participar

El 28 de noviembre se realizará la edición 15 del Simulacro cantonal de Guayaquil, también conocido como Ejercicio de Evacuación Rápida Masiva (ERMA).

Las entidades de rescate se alistan para el simulacro de terremoto que la empresa municipal Segura organiza para el próximo viernes 28 de noviembre.

La institución publicó este jueves 6 de noviembre la invitación para que instituciones educativas, empresas públicas y privadas, empresas y comunidad en general se unan a esta actividad.

A fines de octubre pasado, Segura EP indicó que el simulacro sería el 27 de noviembre, tal como publicó EXPRESO, pero ese posteo -que incluso fue compartido por el alcalde Aquiles Álvarez- fue borrado.

Beneficio de participar en el simulacro

Segura EP informó que, al registrarse en el formulario virtual y participar en el simulacro, se entregará un certificado. Incluso, se creó un grupo de WhatsApp para brindar información del evento.

En el documento se deberá indicar si el registro es a nombre de: empresa, institución provincial o municipal, comité comunitario, institución educativa o médica, iglesia, o a nivel personal.

También se deberá ingresar nombres completos, número de cédula o RUC (Registro Único de Contribuyentes), correo electrónico y dirección.

