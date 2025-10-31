Simulacro de terremoto en Guayaquil: Municipio anuncia fecha y registro

El ejercicio de evacuación rápida masiva busca fortalecer la resiliencia de la urbe. Empresas pueden sumarse a la iniciativa

Imagen del simulacro en el Terminal terrestre de Guayaquil, en 2024

Guayaquil realizará su XV Simulacro Cantonal de Terremoto el próximo 27 de noviembre de 2025. El evento, organizado por el Municipio de Guayaquil, a través de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad (Segura EP), consistirá en un Ejercicio de Evacuación Rápida Masiva (ERMA) diseñado para poner a prueba la preparación de la ciudad.

¿Qué lecciones dejaron los simulacros anteriores?

El anuncio de esta nueva edición se alinea con los esfuerzos por mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad. El simulacro anterior, realizado el 28 de noviembre de 2024 y centrado en el Terminal Terrestre, evidenció la necesidad de optimizar la coordinación y la difusión de la información.

Simulacro en el terminal terrestre, 2024 JOFFRE FLORES

Durante el evento de 2024, los guías de la terminal debieron recurrir a megáfonos para dirigir a las personas. El tiempo total del simulacro, medido por EXPRESO, fue de 8 minutos y 56 segundos, mientras sonaban las alarmas.

¿Cuál es el objetivo del simulacro 2025?

Segura EP ha extendido una invitación formal a instituciones públicas y privadas para que participen activamente en el ejercicio. Según la entidad, esto permitirá medir los tiempos de respuesta, coordinar logísticas de evacuación y detectar fallos en los protocolos de seguridad actuales.

Así, habilitaron un formulario de inscripción en línea para todas las organizaciones que deseen formar parte del ejercicio. La confirmación de asistencia debe realizarse exclusivamente a través de este registro digital.

Una vez completada la inscripción, los responsables de cada institución registrada serán contactados. Segura EP informó que se compartirá un enlace a un grupo de WhatsApp oficial.

A través de ese canal se enviarán todas las directrices, horarios detallados y lineamientos específicos que deberán seguirse durante el simulacro del 27 de noviembre.

