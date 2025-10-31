“No conozco detalles, tiene que existir explicación”: Noboa sobre Galamedios

El presidente Daniel Noboa se refirió a la millonaria compra hecha por Luis Alvarado Campi, asambleísta suplente de ADN

El presidente Daniel Noboa habló de la compra millonaria de medios de comunicación por parte de uno de sus asambleístas.

Finalmente, el presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció sobre la millonaria compra de medios de comunicación por parte de uno de sus asambleístas. El primer mandatario, en la misma línea que la vocera de Carondelet en su momento, aseguró no conocer los detalles.

“No conozco los detalles. Lo que sé es que debe existir alguna explicación de la compra privada de medios”, señaló el presidente de la República. Además, se deslindó del caso al afirmar que no tiene relación con su familia.

En una entrevista con Teleamazonas, Noboa fue consultado sobre si había conversado con Luis Alvarado Campi, asambleísta alterno de ADN. Alvarado es propietario de Galamedios, empresa que adquirió el 100 % de Levascan —propietaria del portal La Posta— y el 80 % de Holdingvision, productora de Radio Centro, por un monto total de 2,6 millones de dólares.

Lo llamativo del caso es que, en su última declaración patrimonial, Alvarado reportó un patrimonio inferior a los 70.000 dólares. Al respecto, Noboa comentó: “No he hablado con él. Conozco a su esposa más que a él, que es presidenta de la Comisión de Soberanía Alimentaria”.

El primer mandatario añadió que, cuando se encuentre con Alvarado, le hará la consulta correspondiente.

El 13 de octubre de 2025, EXPRESO preguntó a la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, durante su habitual rueda de prensa de los lunes, sobre este caso. Ella respondió: "No tengo conocimiento si hay alguna alerta o haya saltado una alerta en la UAFE sobre esta transacción de la que se está hablando".

Los activos que registra Galamedios

El 27 de octubre de 2025, Galamedios S.A.S. registró su balance financiero ante la Superintendencia de Compañías. En el documento consta un dato llamativo: la firma reporta activos por apenas 277,61 dólares.

Luis Alvarado Campi es asambleísta suplente por ADN en el actual periodo legislativo. Foto: Cortesía X Luis Alvarado

A menos que el balance haya sido elaborado antes de concretarse la compra, la cifra no guarda coherencia con la magnitud de la operación. Además, el reporte no incluye fecha de emisión, lo que incrementa las dudas sobre su validez contable.

