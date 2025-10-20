Aquiles Álvarez: "Una funda olvidada gatilla la misma alerta que una bomba"

"Estamos en estado de psicosis colectiva" posteó el alcalde Aquiles Álvarez, por la falsa alarma en el Mercado Central

Personal de la Policía Nacional revisó el área donde se reportó un paquete sospechoso, afuera del Mercado Central, aunque se descartó que contenga explosivos.

Como un "estado de psicosis colectiva" calificó este lunes 20 de octubre, el alcalde Aquiles Álvarez, al temor que hay en la ciudad debido a la inseguridad y los ataques con explosivos.

Luego de la explosión de un coche bomba, el pasado martes 14 en la avenida Joaquín Orrantia, la tensión se mantiene y aumenta cada vez que se reporta un paquete sospechoso en la vía pública.

Así ocurrió en la mañana del lunes, cuando una mochila abandonada afuera del Mercado Central, provocó la presencia de agentes de la Policía Nacional, que solo encontraron ropa en su interior.

"Una funda con ropa vieja, abandonada en el Mercado Central, basta para paralizar una zona entera y movilizar a medios y equipos de emergencia. No porque sea exageración, sino porque hoy nadie puede descartar lo peor", reconoció Álvarez.

"Cuando una ciudad ha tenido explosivos reales en sus calles, cuando ya no sabemos si se trata de basura o de un artefacto, la línea entre precaución y miedo se vuelve mínima", mencionó el alcalde.

Álvarez compartió imágenes de las cámaras de videovigilancia, de la empresa municipal Segura, en las que se ve el área acordonada y agentes antiexplosivos revisando la maleta.

"Esa es la verdadera fotografía del momento: una funda olvidada gatilla la misma alerta que una bomba", afirmó.

Guayaquil en alerta por ataques con explosivos

Tal como sucedió este lunes con la mochila, afuera del Mercado Central, otra maleta generó temor el viernes anterior, afuera de un centro comercial en el norte. También contenía únicamente prendas de vestir.

El martes pasado, luego de que un coche bomba provocara un muerto, una treintena de heridos y daños materiales, Álvarez habló de un grupo terrorista que estaría detrás de estos ataques.

"No tienen límites. Su próximo objetivo será dinamitar lugares llenos de niños y mujeres, no toleran que los guayaquileños se niegan a vivir encerrados", escribió entonces el alcalde, sin ofrecer mayores detalles.

