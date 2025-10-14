Explosión en Guayaquil: estas son las imágenes que dejó la detonación y sus daños
La detonación de un artefacto explosivo dejó al menos un muerto y dos heridos en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte
No solo daños sino temor en la ciudadanía dejó la detonación de artefactos explosivos, ocurrida este martes 14 de octubre, en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil.
La emergencia ocurrió aproximadamente a las 18:30 y movilizó a entidades de emergencia como el Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y la empresa municipal Segura.
Al menos una persona falleció, según confirmaron los bomberos y el sistema de emergencias ECU-911. Además, dos personas fueron atendidas por heridas.
Imágenes de la explosión en la avenida Joaquín Orrantia
La incertidumbre quedó en el lugar, mientras ciudadanos buscaban un lugar seguro. Aún se espera que las investigaciones determinen qué tipo de explosivos se usaron y con qué fin.
Estas son algunas de las imágenes captadas en este sector del norte de Guayaquil:
