Explosión en Guayaquil: estas son las imágenes que dejó la detonación y sus daños

No solo daños sino temor en la ciudadanía dejó la detonación de artefactos explosivos, ocurrida este martes 14 de octubre, en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil.

La emergencia ocurrió aproximadamente a las 18:30 y movilizó a entidades de emergencia como el Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y la empresa municipal Segura.

Al menos una persona falleció, según confirmaron los bomberos y el sistema de emergencias ECU-911. Además, dos personas fueron atendidas por heridas.

Imágenes de la explosión en la avenida Joaquín Orrantia

La incertidumbre quedó en el lugar, mientras ciudadanos buscaban un lugar seguro. Aún se espera que las investigaciones determinen qué tipo de explosivos se usaron y con qué fin.

Estas son algunas de las imágenes captadas en este sector del norte de Guayaquil:

Se impidió el acceso a la zona donde se detonaron los artefactos explosivos, en la avenida Joaquín Orrantia. ÁLEX LIMA

En la calzada de la avenida Joaquín Orrantia quedaron restos de los daños que provocó la fuerte explosión. ÁLEX LIMA

Militares llegaron hasta el sitio de la emergencia. ÁLEX LIMA

Algunos vehículos tuvieron daños por la onda expansiva. ÁLEX LIMA

Hubo ventanales rotos en edificios aledaños debido a la onda expansiva de la explosión. ÁLEX LIMA

En ambulancias se atendió a heridos por la explosión. ÁLEX LIMA

