Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

explosión en Guayaquil
La detonación de un artefacto explosivo se produjo en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil.ÁLEX LIMA

Explosión en Guayaquil: estas son las imágenes que dejó la detonación y sus daños

La detonación de un artefacto explosivo dejó al menos un muerto y dos heridos en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte

No solo daños sino temor en la ciudadanía dejó la detonación de artefactos explosivos, ocurrida este martes 14 de octubre, en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil.

RELACIONADAS

La emergencia ocurrió aproximadamente a las 18:30 y movilizó a entidades de emergencia como el Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y la empresa municipal Segura.

Al menos una persona falleció, según confirmaron los bomberos y el sistema de emergencias ECU-911. Además, dos personas fueron atendidas por heridas.

Imágenes de la explosión en la avenida Joaquín Orrantia

La incertidumbre quedó en el lugar, mientras ciudadanos buscaban un lugar seguro. Aún se espera que las investigaciones determinen qué tipo de explosivos se usaron y con qué fin.

RELACIONADAS

Estas son algunas de las imágenes captadas en este sector del norte de Guayaquil:

explosión en el norte de Guayaquil 1
Se impidió el acceso a la zona donde se detonaron los artefactos explosivos, en la avenida Joaquín Orrantia.ÁLEX LIMA
explosión en el norte de Guayaquil 2
En la calzada de la avenida Joaquín Orrantia quedaron restos de los daños que provocó la fuerte explosión.ÁLEX LIMA
explosión en el norte de Guayaquil 2
Militares llegaron hasta el sitio de la emergencia.ÁLEX LIMA
explosión en el norte de Guayaquil 4
Algunos vehículos tuvieron daños por la onda expansiva.ÁLEX LIMA
explosión en el norte de Guayaquil 5
Hubo ventanales rotos en edificios aledaños debido a la onda expansiva de la explosión.ÁLEX LIMA
explosión en el norte de Guayaquil 6
En ambulancias se atendió a heridos por la explosión.ÁLEX LIMA
RELACIONADAS

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Marcela Aguiñaga tras explosión: “Guayaquil arde, ¿y no pasa nada? Estamos hartos”

  2. Explosión en Guayaquil: estas son las imágenes que dejó la detonación y sus daños

  3. Nina Pacari anuncia posible denuncia ante la Corte Penal Internacional por represión

  4. Explosión en Guayaquil: Esto se sabe sobre los primeros daños por la emergencia

  5. Jaime Nebot agradece las muestras de pesar por la muerte de su madre

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende: lo que debes saber sobre la justificación del uso del dinero

  2. EE.UU. revisa las fortunas de 33 proveedores hospitalarios de Ecuador

  3. El insólito hallazgo que realizó el Municipio en vía a la costa tras el incendio

  4. Estas son las firmas proveedoras hospitalarias de Ecuador que indaga el FBI

  5. Corte Constitucional recordó sentencia contra el IESS por retiro injusto de pensión

Te recomendamos