Explosión en Guayaquil: Esto se sabe sobre los primeros daños por la emergencia

Al menos una persona fallecida dejó la detonación de artefactos explosivos en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte

Los bomberos acudieron a atender la emergencia que se produjo tras la detonación de artefactos explosivos junto a un hotel en la avenida Joaquín Orrantia.

El Cuerpo de Bomberos acudió a atender la emergencia provocada por la detonación de artefactos explosivos en un vehículo estacionado en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil.

RELACIONADAS Explosión en Guayaquil deja una persona fallecida en la avenida Joaquín Orrantia

Ocurrió aproximadamente a las 18:30, cuando el vehículo tipo camioneta ardía en llamas. Mientras algunos ciudadanos observaban e incluso grababan con sus celulares, ocurrió la fuerte explosión.

La onda expansiva fue tan grande, que se escuchó a más de un kilómetro. En edificios y locales comerciales hubo ventanales rotos e incluso daños en los tumbados.

Muchas de las edificaciones fueron afectadas y otros vehículos también tuvieron daños, según indicó a periodistas Jorge Montanero, jefe de la División de Rescate, del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Declaraciones del Myr. Jorge Montanero, Jefe de la División de Rescate de Bomberos Guayaquil, sobre la novedad del coche bomba en la Av. Joaquín Orrantia, norte de la ciudad. pic.twitter.com/fu1r0PqfR4 — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) October 15, 2025

Una víctima mortal dejó la explosión

Explosión en Guayaquil: estos son los desvíos vehiculares de ATM ante la emergencia Leer más

Tanto el Cuerpo de Bomberos como el sistema de emergencias ECU-911 confirmaron que hubo al menos un fallecido por la explosión.

Montanero comentó que se había atendido al menos a dos personas heridas. La institución envió dos unidades de combate, un vehículo de rescate y cuatro ambulancias.

Debido a la emergencia, que ocurrió en un lugar de alto tránsito peatonal y vehicular, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) desvió los vehículos en la avenida Joaquín Orrantia, en su intersección con las avenidas de las Américas y Carlos Julio Arosemena.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí