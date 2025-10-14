Expreso
bomberos coche bomba 14 oct 25
Los bomberos acudieron a atender la emergencia que se produjo tras la detonación de artefactos explosivos junto a un hotel en la avenida Joaquín Orrantia.CORTESÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS

Explosión en Guayaquil: Esto se sabe sobre los primeros daños por la emergencia

Al menos una persona fallecida dejó la detonación de artefactos explosivos en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte

El Cuerpo de Bomberos acudió a atender la emergencia provocada por la detonación de artefactos explosivos en un vehículo estacionado en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil.

Ocurrió aproximadamente a las 18:30, cuando el vehículo tipo camioneta ardía en llamas. Mientras algunos ciudadanos observaban e incluso grababan con sus celulares, ocurrió la fuerte explosión.

La onda expansiva fue tan grande, que se escuchó a más de un kilómetro. En edificios y locales comerciales hubo ventanales rotos e incluso daños en los tumbados.

Muchas de las edificaciones fueron afectadas y otros vehículos también tuvieron daños, según indicó a periodistas Jorge Montanero, jefe de la División de Rescate, del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Una víctima mortal dejó la explosión

cierre vial coche bomba 14 oct 25

Tanto el Cuerpo de Bomberos como el sistema de emergencias ECU-911 confirmaron que hubo al menos un fallecido por la explosión.

Montanero comentó que se había atendido al menos a dos personas heridas. La institución envió dos unidades de combate, un vehículo de rescate y cuatro ambulancias.

Debido a la emergencia, que ocurrió en un lugar de alto tránsito peatonal y vehicular, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) desvió los vehículos en la avenida Joaquín Orrantia, en su intersección con las avenidas de las Américas y Carlos Julio Arosemena.

