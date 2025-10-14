Expreso
cierre vial coche bomba 14 oct 25
La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) desvió el tránsito vehicular en la zona donde se detonaron artefactos explosivos.CORTESÍA DE LA ATM

Explosión en Guayaquil: estos son los desvíos vehiculares de ATM ante la emergencia

Artefactos explosivos fueron detonados en la avenida Joaquín Orrantia, mientras decenas de autos y motos circulaban

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) desvió el tránsito vehicular en la avenida Joaquín Orrantia, después de que artefactos explosivos fueran detonados, causando al menos un muerto y temor.

La explosión se registró aproximadamente a las 18:30, afectando a personas, vehículos y edificios de la zona. La onda explosiva fue tan fuerte, que se escuchó a kilómetros de distancia.

Por eso, la ATM desvió el tránsito en la zona y recomendó a los conductores tomar vías alternas como las avenidas Abel Romero Castillo y Hermano Miguel.

coche bomba Segura 14 oct 25

Fuerte explosión en Guayaquil, cerca de centro comercial: confirman uso de explosivos

En redes sociales circularon videos del momento de la explosión, que fue precedida por el incendio de un vehículo tipo camioneta, frente a un centro comercial.

Al menos un fallecido por la explosión

El Cuerpo de Bomberos informó en su cuenta de X que acudió a atender la emergencia y confirmó que al menos una persona fue encontrada sin signos vitales.

La entidad desplazó al lugar dos unidades de combate, un vehículo de rescate y cuatro ambulancias.

