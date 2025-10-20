Falsa alarma en mercado de Guayaquil: qué había en la mochila hallada en el centro

La alerta movilizó a miembros de la Policía Nacional, de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), y de Segura EP

La Policía Nacional se desplegó en los alrededores del Mercado Central, ante la alerta.

El temor y la tensión siguen en las calles de Guayaquil. Luego del atentado del pasado 14 de octubre, en el que murió un ciudadano por la explosión de un coche bomba, las alarmas continúan.

Nuevamente, el centro de la ciudad fue el escenario en el que se desplegaron miembros de la Policía Nacional, ante la presencia de una mochila, que fue abandonada, y que despertó sospechas.

La maleta estaba junto a un cajetín, cerca de una de las puertas del transcurrido lugar. La ciudadanía fue alejada del edificio, mientras se inspeccionaba.

A las 09:23, la empresa municipal Segura informó que, luego de la inspección de agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), se determinó que "la maleta abandonada contenía únicamente prendas de vestir".

1️⃣ Tras cumplir con los protocolos de seguridad, el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) determinó que la maleta abandonada contenía únicamente prendas de vestir.



Temor ciudadano por constantes alarmas

La fuerte explosión del martes 14, ocurrida en la avenida Joaquín Orrantia, mantiene alarmada a la población, sobre todo por la potencia y el impacto que generó, dejando una treintena de heridos.

Otra mochila con prendas de vestir provocó temor en la ciudadanía, el pasado viernes 17. Fue abandonada en los alrededores de un centro comercial, en el norte de la ciudad.

Mientras, un carro bomba explotó, el 17 de septiembre, afuera de una salsoteca, en pleno centro. El hecho no dejó heridos, pero sí un menor de edad detenido, y el constante miedo en la ciudadanía.

