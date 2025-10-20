Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

alerta por falso explosivo en Mercado Central
La Policía Nacional se desplegó en los alrededores del Mercado Central, ante la alerta.CHRISTIAN VINUEZA

Falsa alarma en mercado de Guayaquil: qué había en la mochila hallada en el centro

La alerta movilizó a miembros de la Policía Nacional, de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), y de Segura EP

El temor y la tensión siguen en las calles de Guayaquil. Luego del atentado del pasado 14 de octubre, en el que murió un ciudadano por la explosión de un coche bomba, las alarmas continúan.

RELACIONADAS

Nuevamente, el centro de la ciudad fue el escenario en el que se desplegaron miembros de la Policía Nacional, ante la presencia de una mochila, que fue abandonada, y que despertó sospechas.

La maleta estaba junto a un cajetín, cerca de una de las puertas del transcurrido lugar. La ciudadanía fue alejada del edificio, mientras se inspeccionaba.

A las 09:23, la empresa municipal Segura informó que, luego de la inspección de agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), se determinó que "la maleta abandonada contenía únicamente prendas de vestir".

RELACIONADAS

Temor ciudadano por constantes alarmas

explosión en Guayaquil

Explosión en Guayaquil: estas son las imágenes que dejó la detonación y sus daños

Leer más

La fuerte explosión del martes 14, ocurrida en la avenida Joaquín Orrantia, mantiene alarmada a la población, sobre todo por la potencia y el impacto que generó, dejando una treintena de heridos.

Otra mochila con prendas de vestir provocó temor en la ciudadanía, el pasado viernes 17. Fue abandonada en los alrededores de un centro comercial, en el norte de la ciudad.

RELACIONADAS

Mientras, un carro bomba explotó, el 17 de septiembre, afuera de una salsoteca, en pleno centro. El hecho no dejó heridos, pero sí un menor de edad detenido, y el constante miedo en la ciudadanía.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Aquiles Álvarez: "Una funda olvidada gatilla la misma alerta que una bomba"

  2. ¿Hasta dónde se puede ir con las bicicletas gratis del centro de Guayaquil?

  3. Independiente del Valle ya sabe cuándo recibirá el título de LigaPro 2025

  4. Cierre vial por seis semanas en paso elevado de la avenida Pedro Menéndez Gilbert

  5. Descubre cómo conservar bananos frescos y amarillos hasta por 16 días

LO MÁS VISTO

  1. Bicicletas gratis en el centro de Guayaquil: así las puedes usar

  2. UNE alerta sobre “operativo militar masivo” tras ruptura del diálogo con indígenas

  3. Moradores del sur de Quito no quieren como vecino a un centro de detención

  4. ¿Valió la pena el concierto de Cristian Castro? Un recuento del caos y la magia

  5. Video capta el fatal choque en el que murieron cuatro personas, en Quito

Te recomendamos