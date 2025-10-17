¿Qué pasó cerca de mall del norte de Guayaquil? Policía descarta artefacto explosivo

La Policía Nacional confirmó que fue una falsa alarma de bomba. El tránsito se restableció

Una intensa movilización policial y militar se registró la tarde de este viernes 17 de octubre de 2025 en el norte de Guayaquil, luego de que una alerta por la presunta presencia de un artefacto explosivo en los exteriores de un conocido centro comercial generara preocupación. Sin embargo, el protocolo de seguridad concluyó que se trató de una falsa alarma de bomba, al confirmarse que el objeto sospechoso contenía únicamente prendas de vestir.

El Coronel de la Policía Nacional, Jorge Rodríguez, comandante del Distrito Pascuales, confirmó que la activación de los protocolos se dio tras una llamada al sistema ECU-911. "Una ciudadana informó que desde una camioneta blanca doble cabina habían lanzado una maleta. No se sabía qué contenía en su interior”, explicó el oficial.

Ante la incertidumbre, las autoridades reaccionaron de inmediato. Decenas de ciudadanos, alarmados por el recuerdo de eventos recientes en otro centro comercial, reportaron la situación en redes sociales a partir de las 16:30, compartiendo imágenes de la rápida llegada de efectivos de la Policía y el Ejército.

Lo que se encontró en la mochila tras operativo

La Policía Nacional, con el fin de precautelar la seguridad ciudadana, acordonó el perímetro. Se desplegaron unidades especializadas, incluyendo el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), así como canes detectores de explosivos.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) procedió al cierre temporal de vías, como la avenida Carlos Julio Arosemena Monroy en el tramo cercano al centro comercial, para facilitar la labor de los equipos de seguridad.

El Coronel Rodríguez detalló que, siguiendo el procedimiento, el equipo de exploración policial realizó una detonación controlada del objeto. Tras la explosión controlada, se verificó que la maleta no contenía explosivos, sino una mochila con ropa. "No eran panfletos, era una maleta con ropa. No había nada más en su interior”, precisó el jefe policial, desmintiendo rumores iniciales sobre la presencia de panfletos o material detonante.

Según la información policial, el objeto fue arrojado a una cuadra del establecimiento comercial, no dentro de sus instalaciones.

El oficial hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y a la colaboración, enfatizando la importancia de notificar cualquier objeto sospechoso al ECU-911, describiendo el material y su ubicación.

Aproximadamente a las 18:00, el perímetro de seguridad fue levantado y la situación regresó a la normalidad, confirmando que la amenaza fue producto de una alarma infundada.

La Policía anunció que se trató de solo una maleta con ropa. GERARDO MENOSCAL

