Falsa alarma: Policía confirma que no hubo bomba cerca de centro comercial 

Una nueva posible amenaza de bomba generó alarma este viernes 17 de octubre cerca de un centro comercial del norte de Guayaquil. Desde las 16:30, usuarios en redes sociales reportaron la presencia de policías y militares en la avenida Francisco de Orellana, lo que desató pánico entre los transeúntes, especialmente por el recuerdo de la reciente de explosión en avenida concurrida de la ciudad.

EXPRESO confirmó que las autoridades acordonaron el área y activaron los protocolos de seguridad. La empresa SEGURA EP informó que una camioneta blanca habría lanzado un bolso en la zona, lo que alertó a los ciudadanos. En el sitio también intervinieron el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), con canes detectores de explosivos, y personal militar. La ATM cerró temporalmente la vía Carlos Julio Arosemena Monroy, entre la avenida Defensa Civil y Francisco de Orellana, mientras se desarrollaban las labores de verificación.

Sin embargo, cerca de las 18:00 se confirmó que se trató de una falsa alarma de bomba. El coronel Jorge Rodríguez, comandante del Distrito Pascuales, explicó que tras la revisión del objeto sospechoso se comprobó que solo contenía ropa y no material explosivo ni panfletos. “Acordonamos todo el perímetro para precautelar la integridad de las personas y activamos el protocolo correspondiente. Luego, el equipo de explosivos del GIR realizó una detonación controlada y se verificó que la maleta únicamente tenía prendas de vestir”, detalló el oficial.

El hecho ocurrió a aproximadamente una cuadra del centro comercial, no dentro del mismo, y las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que, ante cualquier situación sospechosa, llame de inmediato al ECU-911 y evite acercarse a zonas acordonadas.

Una bomba explotó cerca de otro mall

Una fuerte explosión sacudió el norte de Guayaquil la tarde-noche del martes 14 de octubre, causando alarma generalizada y pánico entre los ciudadanos.

El incidente, ocurrido a las 18:37, fue provocado por la detonación de una camioneta cargada de explosivos en la concurrida avenida Joaquín Orrantia González. El estallido fue tan potente que se escuchó a varios kilómetros de distancia y dejó como saldo ventanas destrozadas, una densa columna de humo y escenas de caos.

Lamentablemente, el suceso cobró una vida. Wellington Benítez, un residente del barrio Garay y padre de familia, falleció en el lugar. Testigos presenciales indicaron que la víctima estaba filmando con su teléfono móvil el vehículo en llamas, cuando un fragmento metálico desprendido por la onda expansiva impactó directamente en su rostro, causándole la muerte instantánea.

Las autoridades han señalado que el artefacto explosivo utilizado en el llamado 'coche bomba' era de fabricación profesional, según declaraciones de John Reimberg.

Posteriormente, a las 20:15, el personal militar y policial se vio obligado a desalojar la zona tras localizar material explosivo adicional. Minutos después, se realizó una detonación de manera controlada. A pesar de esto, la onda expansiva generada por la explosión inicial causó graves daños materiales a propiedades, incluyendo oficinas, negocios y vehículos estacionados.

