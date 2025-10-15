Coche bomba en Guayaquil: lo que se sabe sobre la explosión que deja 30 heridos

Los explosivos utilizados en este atentando son de fabricación profesional, según autoridades

El país atraviesa por una ola severa de violencia. Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un "conflicto armado interno", declarado por el presidente Noboa como parte de su estrategia para enfrentar a las bandas criminales, ahora calificadas como "terroristas".

Sin embargo, esta estrategia no ha paralizado los actos de terrorismo. La tarde del 14 de octubre de 2025, una fuerte explosión sacudió Guayaquil en los exteriores del centro comercial Mall del Sol.

De acuerdo con testigos, dos individuos habrían abandonado un vehículo con explosivos junto a un edificio conocido como el 'Barril del Chavo'. "Lo estacionaron justo al lado del edificio, lo encendieron y salieron corriendo hacia la avenida Juan Tanca Marengo", relató un ciudadano que pidió mantener el anonimato.

Rafael Correa: "Difícil creer que no fue un autoatentado del gringo toxicómano" Leer más

Heridos y fallecido

La cifra de heridos aumentó a treinta por lesiones provocadas por vidrios de ventanas de edificios y vehículos que se rompieron tras el fuerte estallido.

Una persona fallecida fue el resultado de este acto. Se trata de un taxista que grababa el momento en que se incendia la camioneta, pero que debido a la explosión fue impactado por una pieza metálica lanzada por la onda expansiva que le provocó la muerte instantánea.

Otro coche bomba fue encontrado

A pocos metros de la explosión se encontró un segundo vehículo cargado con explosivos que no se detonaron.

"No se trata de un artefacto fabricado artesanalmente, se trata de elementos de elaboración profesional por parte de grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos en el país", escribió en X el ministro del Interior John Reimberg.

Un vehículo con explosivos estalló en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil, la noche del martes 14 de octubre. Álex Lima

Otras explosiones

La mañana de este miércoles se reportaron nuevas explosiones.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, informó sobre la explosión de un carro bomba en el puente que conecta la zona de Churute con el cantón Naranjal.

Mientras que en la vía Cuenca-Girón-Pasaje un artefacto fue colocado en el puente de Mollopongo (km 129) y detonó durante la madrugada y dejó daños en varios buses interprovinciales.

El pasado 26 de septiembre estalló un coche frente a la Cárcel Regional de Guayaquil, sin dejar víctimas. El 9 de octubre, la Policía desactivó explosivos en un vehículo fuera de la Penitenciaría del Litoral.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO