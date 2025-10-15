Rafael Correa: "Difícil creer que no fue un autoatentado del gringo toxicómano"

EL exmandatario reaccionó a la fuerte explosión de un coche bomba en Guayaquil

Tras la explosión de un coche bomba en las inmediaciones del centro comercial Mall del Sol, que dejó varios heridos y una persona fallecida, el hecho ha sido duramente criticado y ha reavivado el debate sobre la violencia que aún azota al país.

El expresidente Rafael Correa también se pronunció al respecto a través de su cuenta en X (antes Twitter), dejando un mensaje contundente:

"¡Qué te hicieron, Patria querida! Mi solidaridad con los familiares de los muertos y heridos en esta barbarie inaudita en el país."

Sin embargo, su mensaje no se limitó a expresar condolencias. Correa también lanzó una grave acusación: "Después de tanta farsa, desinformación y falta de escrúpulos, ¡qué difícil es tratar de creer que no fue un autoatentado del gringo toxicómano que funge fraudulentamente de presidente!".

Después de tanta farsa, desinformación y falta de escrúpulos, ¡que difícil es tratar de creer que no fue un autoatentado del gringo toxicómano que… https://t.co/4Vr2GPTbTu — Rafael Correa (@MashiRafael) October 15, 2025

Daños por la explosión

La explosión del vehículo también causó daños materiales en edificios y otros automóviles. Aún se mantiene la zona acordonada. Un segundo vehículo cargado con explosivos de gran poder fue encontrado a poco a pocos metros de la explosión.

Los primeros reportes indican que los explosivos, que se activaban por dispositivos electrónicos, eran de fabricación profesional lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado.

