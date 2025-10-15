¿Abrirá el centro comercial de Guayaquil ubicado cerca del coche bomba?

El atentado terrorista ocurrido la noche del martes 14 de octubre en la avenida Joaquín Orrantia dejó una persona fallecida

La mañana de este miércoles 15 de octubre, la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil, permanece cerrada.

Tras la explosión de un coche bomba ocurrida la noche de este martes 14 de octubre, en los exteriores de la avenida José Joaquín Orrantia, cercana al centro comercial Mall del Sol, la administración del establecimiento emitió un comunicado oficial para informar sobre las medidas adoptadas.

“Como medida preventiva y con el fin de priorizar la seguridad de nuestros visitantes y colaboradores, se procedió a evacuar el edificio y suspender temporalmente la atención al público”, indicó el comunicado.

El documento añade que la reapertura de las instalaciones se realizará una vez que las autoridades competentes determinen que el área es segura. El nuevo horario de atención será informado oportunamente a través de los canales oficiales del centro comercial.

Asimismo, Mall del Sol señaló que se mantiene en permanente coordinación con las autoridades y su equipo de seguridad para garantizar un retorno seguro a las actividades habituales.

Comunicado oficial 📣

La administración recomendó a la ciudadanía mantenerse informada únicamente por medios oficiales y evitar la difusión de rumores o información no verificada.

Atentado terrorista en Guayaquil: ¿cómo ocurrió el hecho?

Según versiones preliminares de los hechos, varias personas habrían dejado dos vehículos en el parqueadero del Centro de Convenciones cerca del hotel Sheraton.

Minutos después, uno de los automotores explotó, provocando que los restos del coche fueran expulsados hacia la vía. Uno de esos fragmentos impactó a un taxista que se encontraba en el lugar, causándole la muerte.

La víctima fue identificada como Wellington Máximo Benítez Mite, de 55 años.

