Explosión en puente cierra vía Cuenca-Girón-Pasaje: esto es lo que se sabe

La carretera amaneció bloqueada tras la detonación de un artefacto explosivo. Otro hecho similar había ocurrido en Guayaquil

Puente en la vía Cuenca-Girón-Pasaje dañado tras explosión la madrugada del 15 de octubre.

Una fuerte explosión dejó completamente cerrada la vía Cuenca-Girón-Pasaje la mañana de este miércoles 15 de octubre, generando preocupación en los conductores y residentes de la zona.

Según reportes, un artefacto habría sido colocado en el puente de Mollopongo, a la altura del kilómetro 129. La detonación ocurrió durante la madrugada y afectó a varios buses de transporte interprovinciales, que sufrieron daños.

Urgente: cerrado el paso por la vía #Cuenca - Girón - Pasaje. Reportan una explosión en el puente en Mollopongo cerca del kilómetro (km) 129. Hay vehículos afectados. Se espera un informe oficial. El tráfico se desvía por la vía a Uzhcurrumí. pic.twitter.com/adG4GXJxlk — Christian Sánchez Mendieta (@Sanchezmendieta) October 15, 2025

Explosión en puente: cuatro buses afectados y un herido, hasta el momento

De acuerdo con el reporte policial, el suceso ocurrió alrededor de las 03:00, cuando cuatro buses de la Cooperativa Loja circulaban en convoy con destino a Pasaje. Al aproximarse al puente, los conductores visualizaron varios cilindros de gas colocados en la vía, los cuales detonaron segundos después.

Como resultado de la explosión, Roberto M. resultó herido en su pierna izquierda por la onda expansiva. La víctima fue auxiliada de inmediato por agentes policiales y trasladada a un centro de salud. Las unidades de la cooperativa sufrieron daños materiales.

Uno de los choferes relató a la Policía que los cilindros estaban ubicados estratégicamente antes del puente, y que uno de ellos no llegó a explotar. En el sitio, las autoridades confirmaron la presencia de un cilindro de gas con mecha activa, por lo que se procedió a asegurar la zona y suspender el tránsito vehicular.

Tránsito desviado y presencia policial

Tras la explosión, personal de la Policía Nacional se movilizó al lugar junto con equipos del ECU 911, mientras se mantienen cerrados los carriles de la vía afectados por la detonación. El tráfico fue desviado hacia la vía a Uzhcurrumí, generando demoras y malestar entre los viajeros.

Hasta el momento, las autoridades locales de la provincia del Azuay no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido ni confirmado si se trató de un atentado.

Este hecho se suma a otra explosión registrada la tarde del martes 14 de octubre en Guayaquil, cuando un vehículo tipo camioneta explotó en plena avenida Joaquín Orrantia, en el norte de la ciudad.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:30, justo cuando el auto ardía en llamas y decenas de personas observaban e incluso grababan la escena con sus celulares. De pronto, una fuerte explosión sacudió la zona, rompiendo ventanas de edificios, dañando tumbados y afectando a varios vehículos cercanos.

La onda expansiva se escuchó a más de un kilómetro de distancia, según testigos. Jorge Montanero, jefe de la División de Rescate del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, confirmó que varias estructuras sufrieron daños importantes.

¿Qué está pasando en Ecuador?

Aunque no se ha confirmado si ambos hechos están relacionados, las dos explosiones ocurren en un contexto tenso en Ecuador, donde en los últimos meses se han registrado hechos violentos y atentados con explosivos en distintas ciudades.

Las autoridades se encuentran investigando ambos casos y no se descarta que estén vinculados con bandas delictivas o grupos organizados que operan en el país.

