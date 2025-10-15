Roberto Luque anuncia evaluación de daños en puentes donde colocaron explosivos

El ministro de Infraestructura y Transporte se refirió a las detonaciones ocurridas en viaductos; habló de "terrorismo"

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, se pronunció sobre las explosiones registradas en diversas zonas del país entre el martes 14 y miércoles 15 de octubre, a las que calificó como "terrorismo".

"Lo que no han logrado con su llamado al paro, algunos están intentando conseguirlo a través del terrorismo", manifestó el funcionario en su cuenta de X, la mañana de este miércoles 15.

Luque señaló que, además del ataque terrorista en Guayaquil que dejó una persona fallecida la noche del martes 14 de octubre, también se reportó la colocación de explosivos en puentes que conectan el Puerto Principal con Machala y la vía Machala - Cuenca "para interrumpir el tránsito".

"Estamos desplegados en los puntos, trabajando en una evaluación de daños para determinar el estado actual de estas estructuras", publicó el ministro Luque en X.

Lo que no han logrado con su llamado al paro, algunos están intentando conseguirlo a través del terrorismo. Además de la explosión de ayer en Guayaquil, hemos recibido reportes de explosivos colocados en puentes en la vía Guayaquil–Machala y Machala–Cuenca para interrumpir el… pic.twitter.com/hJND2MD1QL — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) October 15, 2025

Explosión en puente cierra vía Cuenca-Girón-Pasaje: esto es lo que se sabe Leer más

Explosivos en el puente del río Churute

A las 05:55 de este miércoles 15 de octubre, el sistema integrado de seguridad ECU911 recibió una alerta ciudadana sobre un posible explosivo en el puente sobre el río Churute, en la provincia del Guayas. La Prefectura desplegó equipos técnicos al sitio para verificar la novedad.

"Ante la alerta de una explosión de un coche bomba en el puente Churute, se ha realizado el cierre desde el km 26 con dirección hacia Naranjal. Sugerimos tomar la vía alterna El Triunfo y luego la vía a La Troncal", expuso la Prefectura en su cuenta de X. Hasta las 09:00 de este miércoles 15 no se reportaban personas heridas ni fallecidas por este hecho.

Horas antes, durante la madrugada de este miércoles 15, se reportó una explosión en el puente Mollopongo, que conecta las vías Cuenca-Girón-Pasaje, en la provincia de Azuay. Varias unidades de transporte interprovincial sufrieron afectaciones. Una persona resultó herido.

Los tramos afectados por la explosión fueron cerrados al paso vehicular. Los conductores son desviados hacia la vía a Uzhcurrumí, la mañana de este miércoles 15.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!