vehículo sin placas en Guayaquil
El conductor empezó a poner las placas ante la presencia de agentes de la ATM, en el norte de Guayaquil.CORTESÍA DE LA ATM

Vehículo retenido sin placas: Esto hizo la ATM con el conductor que las puso al apuro

Ocurrió tras un siniestro vial en el norte de Guayaquil. La Agencia de Tránsito y Movilidad recordó la normativa

Frente a los agentes de tránsito, un conductor empezó a poner las placas de identificación de su vehículo. Ocurrió este miércoles 13 de noviembre en el norte de Guayaquil.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que el episodio ocurrió tras un siniestro vial en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, a la altura de la parada de Metrovía, Base Naval.

En imágenes compartidas por la entidad, en sus redes sociales, se ve al vehículo sin placas y luego al chofer colocando una en la parte de atrás.

"Todo vehículo debe circular siempre con sus placas correctamente instaladas, conforme a la normativa vigente", recordó la ATM. Por eso, los agentes se llevaron retenido el vehículo en una grúa.

Qué dice la normativa sobre placas vehiculares

"Conducir sin placas o con las placas cubiertas, alteradas o no legibles constituye una contravención sujeta a sanciones", recordó la ATM.

Circular en vehículos sin placas u ocultarlas acarrea una sanción de 30 % del Salario Básico Unificado (141 dólares), según establece el artículo 389, numeral 12, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Así le ocurrió a un conductor que fue captado en video cuando tapaba parcialmente la placa de su auto en la avenida Domingo Comín, en el sur. Tras la alerta en redes sociales, la ATM lo multó.

Desde este mes, quien circule en Guayaquil con placas de papel, en lugar de las provisionales en material rígido, serán multados con 50 % del SBU ($235) y la retención del automotor por siete días.

