  Guayaquil

operativo placas
Referencial. La ATM ha realizado varios operativos al respectivo.CORTESÍA

Conductor se vuelve viral por ocultar placa de su vehículo: así reaccionó la ATM

Un hombre colocó cinta sobre la placa de su vehículo, la ATM se percató y así reaccionó. Mira el video

Un video que muestra a un conductor colocando cinta negra sobre la placa de su vehículo se ha vuelto viral en redes sociales durante las últimas horas. La grabación, de apenas 20 segundos, superó las 20.000 reproducciones poco después de su publicación y generó una ola de comentarios entre los usuarios. 

Mientras algunos criticaron la acción y exigieron sanciones, otros reaccionaron con ironía o humor ante el hecho.

La respuesta de la ATM ante video viral

Tras la difusión del video, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) respondió públicamente y confirmó que el conductor fue sancionado.

“Tras la denuncia ciudadana difundida en redes sociales, se procedió con la sanción al conductor que fue captado ocultando la placa de su vehículo en la Av. Domingo Comín, acción prohibida por la normativa de tránsito vigente”, indicó la entidad en su cuenta oficial de X.

La autoridad agregó que alterar o cubrir las placas vehiculares constituye una contravención sancionada por ley, e instó a los ciudadanos a respetar las normas para evitar sanciones.

¿Cuál es la sanción por ocultar las placas?

De acuerdo con la legislación ecuatoriana, manipular o esconder las placas de identificación vehicular es una infracción que conlleva una multa equivalente al 30 % del salario básico unificado (SBU)., es decir $141.

La norma establece además que los automotores deben exhibir sus placas de manera visible, tanto en la parte delantera como en la posterior. En el caso de motocicletas, tricimotos o cuatrimotos, la placa debe colocarse obligatoriamente en la parte trasera.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

 

