retiro pluma vehicular en Guayaquil
Agentes metropolitanos de control y de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) sacaron la barrera que se había colocado en una vía del norte de Guayaquil.CORTESÍA DE LA ATM

Bloqueo de calles en Guayaquil: Así retiró la ATM una barrera en vía del norte

Tras una denuncia ciudadana sobre el impedimento para circular, la Agencia de Tránsito y Movilidad retiró la pluma vehicular

  • Juan Pablo Pérez Tomalá

Una vía que había sido restringida para el acceso vehicular fue reabierta este martes 11 de noviembre por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), en el norte de Guayaquil.

Ocurrió tras una denuncia ciudadana en la red social X. El usuario @papachucho reclamó porque se había colocado una barrera, conocida como pluma, para impedir la circulación de vehículos.

Se trata del 1er callejón 14 NE, ubicado junto a la avenida Leopoldo Benítez, en un sector empresarial colindante con las ciudadelas Vernaza Norte y Simón Bolívar.

Aquí había sido colocada la barrera vehicular

Obstaculizar las vías no está permitido

En la barrera se había colocado un letrero que decía que el paso era "solo para vehículos autorizados", lo que impedía acceder a esta calle.

Uniformados de la ATM y agentes metropolitanos de control acudieron al sitio y retiraron la pluma, según informó la entidad.

"Recordamos que no está permitido instalar elementos u objetos que obstaculicen el libre paso y la circulación de vehículos en espacios de uso público", recordó la institución.

