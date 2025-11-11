Bloqueo de calles en Guayaquil: Así retiró la ATM una barrera en vía del norte
Tras una denuncia ciudadana sobre el impedimento para circular, la Agencia de Tránsito y Movilidad retiró la pluma vehicular
Una vía que había sido restringida para el acceso vehicular fue reabierta este martes 11 de noviembre por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), en el norte de Guayaquil.
Ocurrió tras una denuncia ciudadana en la red social X. El usuario @papachucho reclamó porque se había colocado una barrera, conocida como pluma, para impedir la circulación de vehículos.
Se trata del 1er callejón 14 NE, ubicado junto a la avenida Leopoldo Benítez, en un sector empresarial colindante con las ciudadelas Vernaza Norte y Simón Bolívar.
Aquí había sido colocada la barrera vehicular
✅ Informamos que nuestros agentes de la ATM acudieron al sitio y procedieron con el retiro de la estructura que impedía el libre acceso vehicular, garantizando la circulación en la vía pública para todos los ciudadanos.— ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) November 11, 2025
Recordamos que no está permitido instalar elementos u… https://t.co/tCh0KF4ZZs pic.twitter.com/9TBgcZGc9K
Obstaculizar las vías no está permitido
¿Por qué en la av. Samborondón hay tantos siniestros y cómo solucionar la señalética?Leer más
En la barrera se había colocado un letrero que decía que el paso era "solo para vehículos autorizados", lo que impedía acceder a esta calle.
Uniformados de la ATM y agentes metropolitanos de control acudieron al sitio y retiraron la pluma, según informó la entidad.
"Recordamos que no está permitido instalar elementos u objetos que obstaculicen el libre paso y la circulación de vehículos en espacios de uso público", recordó la institución.
¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!