Cierre vial en carretera La Aurora - T de Salitre: cuándo será y rutas alternas

En la vía La Aurora - T de Salitre habrá cierres viales debido a trabajos que hará la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

En dos puntos de la vía La Aurora - T de Salitre comenzaron este lunes 10 de noviembre cierres temporales de la carretera, según informó la Prefectura del Guayas.

La entidad indicó que los desvíos se realizan por horarios y en coordinación de la Comisión de Tránsito de Ecuador (CTE).

Los cierres se harán mientras la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) construye una línea de subtransmisión de 69 kilovoltios, en ese sector.

Los horarios de cierres, son:

Tramo 1: del peaje a Bramadero (El Casino), de 09:30 a 13:00, los días 11, 12 y 18 de noviembre

Tramo 2: desde Bramadero (El Casino) hasta la T de Salitre, de 08:00 a 18:00, los días 10, 13, 17 y 19 de noviembre

Rutas alternas para conductores

Ante los trabajos, la Prefectura indicó dos opciones que tiene la ciudadanía para trasladarse. Una es: Daule - Nobol - Estación de peaje Chivería.

Mientras que la otra alternativa es: La Aurora - avenida León Febres Cordero - Pascuales.

La Aurora - T de Salitre es una vía secundaria de Guayas, también conocida como E-486.

