  Guayaquil

maquinaria de la Prefectura del Guayas
En la vía La Aurora - T de Salitre habrá cierres viales debido a trabajos que hará la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).CORTESÍA DE LA PREFECTURA

Cierre vial en carretera La Aurora - T de Salitre: cuándo será y rutas alternas

Los desvíos temporales se dan entre este 10 de noviembre y el próximo 19 de noviembre, informó la Prefectura del Guayas

En dos puntos de la vía La Aurora - T de Salitre comenzaron este lunes 10 de noviembre cierres temporales de la carretera, según informó la Prefectura del Guayas.

La entidad indicó que los desvíos se realizan por horarios y en coordinación de la Comisión de Tránsito de Ecuador (CTE).

Los cierres se harán mientras la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) construye una línea de subtransmisión de 69 kilovoltios, en ese sector.

Los horarios de cierres, son:

  • Tramo 1: del peaje a Bramadero (El Casino), de 09:30 a 13:00, los días 11, 12 y 18 de noviembre
  • Tramo 2: desde Bramadero (El Casino) hasta la T de Salitre, de 08:00 a 18:00, los días 10, 13, 17 y 19 de noviembre
Rutas alternas para conductores

Ante los trabajos, la Prefectura indicó dos opciones que tiene la ciudadanía para trasladarse. Una es: Daule - Nobol - Estación de peaje Chivería.

Mientras que la otra alternativa es: La Aurora - avenida León Febres Cordero - Pascuales.

La Aurora - T de Salitre es una vía secundaria de Guayas, también conocida como E-486.

