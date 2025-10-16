Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

08112021 CAMBIAN LA ES (7280557)
Buses de Durán, Daule y Samborondón ya no entrarán al centro de Guayaquil, según dispuso la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).
ARCHIVO

Buses de Durán en Guayaquil: Esto dijo ATM sobre la prohibición de entrar al centro

La medida ha generado malestar en el cantón vecino, que pidió dialogar sobre la medida dispuesta para este mes

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) negó este jueves 16 de octubre que se haya revertido su decisión de prohibir el ingreso de buses de Durán, Daule y Samborondón al centro de Guayaquil.

RELACIONADAS

El pasado 7 de octubre se anunció que, desde este domingo 18, las unidades de transporte intercantonal de esas ciudades vecinas no podrían llegar hasta la zona céntrica.

La entidad aclaró que "este proceso no se encuentra suspendido, sino únicamente aplazado", aunque no se mencionó una nueva fecha.

Se prevé que los vehículos pesados arriben solo hasta la terminal terrestre Jaime Roldós Aguilera, ubicada en el norte de la ciudad. Desde ahí, los usuarios deberán tomar buses de transporte público.

La ATM dijo que este plan de reordenamiento del transporte se mantiene, desmintiendo lo que había anunciado -también este jueves- el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Durán.

La Alcaldía del vecino cantón afirmó, en un comunicado, que se había logrado suspender la medida. La ATM lo niega y dijo que ese pronunciamiento "incluye datos que no corresponden a la realidad actual del proceso".

RELACIONADAS

Atentados provocaron suspensión de pruebas

Lo que la ATM aclaró es que "las pruebas operativas y técnicas programadas han sido aplazadas temporalmente debido a los recientes acontecimientos registrados en la ciudad".

El pasado martes, un atentado terrorista con coche bomba provocó un muerto, una treintena de heridos y daños materiales en edificios y comercios de la avenida Joaquín Orrantia, en el norte.

Bajo el argumento de ordenar la ciudad, la ATM también cambió la ruta de los buses de Durán.

¿Qué cooperativas serían afectadas por los cambios en Durán-Guayaquil?

Leer más

El Concejo municipal había pedido diálogo entre la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la ATM, el Municipio de Guayaquil, los representantes de las cooperativas de transporte y la ciudadanía.

"Esta decisión afectaría la economía y movilidad de miles de ciudadanos que a diario se trasladan hacia Guayaquil por motivos laborales, educativos y personales", argumentó el Cabildo de Durán.

Entre las cooperativas que estarían impedidas de ingresar hasta el centro de la ciudad, están: Brisa de Santay-Panorama (línea 81), Presidente Eloy Alfaro (línea 17) y 16 de Octubre (línea 18).

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Buses de Durán en Guayaquil: Esto dijo ATM sobre la prohibición de entrar al centro

  2. Matheus Fonseca: “Con mi nuevo disco me acerco más al jazz”

  3. Greeicy Rendón defiende a su padre: “Tiempo al tiempo, espacio a la verdad”

  4. Natalia Lafourcade en Quito 2026: precios y detalles del Cancionera Tour

  5. Caos y quejas: el cierre del Puerto Santa Ana por la llegada de Isabel Noboa

LO MÁS VISTO

  1. Mujer de Torenza: cómo nació la leyenda del país inexistente

  2. ‘Torenza’: el país que nunca existió y la viajera del tiempo que engañó a internet

  3. Asesinan a Marco Mendoza, juez señalado por John Reimberg en el caso Blanqueo Fito

  4. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué pasa si no uso el dinero para mi emprendimiento?

  5. Aquiles Álvarez anuncia la eliminación de parqueos en la 9 de Octubre

Te recomendamos