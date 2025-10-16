Buses de Durán en Guayaquil: Esto dijo ATM sobre la prohibición de entrar al centro

La medida ha generado malestar en el cantón vecino, que pidió dialogar sobre la medida dispuesta para este mes

Buses de Durán, Daule y Samborondón ya no entrarán al centro de Guayaquil, según dispuso la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) negó este jueves 16 de octubre que se haya revertido su decisión de prohibir el ingreso de buses de Durán, Daule y Samborondón al centro de Guayaquil.

El pasado 7 de octubre se anunció que, desde este domingo 18, las unidades de transporte intercantonal de esas ciudades vecinas no podrían llegar hasta la zona céntrica.

La entidad aclaró que "este proceso no se encuentra suspendido, sino únicamente aplazado", aunque no se mencionó una nueva fecha.

Se prevé que los vehículos pesados arriben solo hasta la terminal terrestre Jaime Roldós Aguilera, ubicada en el norte de la ciudad. Desde ahí, los usuarios deberán tomar buses de transporte público.

La ATM dijo que este plan de reordenamiento del transporte se mantiene, desmintiendo lo que había anunciado -también este jueves- el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Durán.

La Alcaldía del vecino cantón afirmó, en un comunicado, que se había logrado suspender la medida. La ATM lo niega y dijo que ese pronunciamiento "incluye datos que no corresponden a la realidad actual del proceso".

📣 Informamos a la ciudadanía pic.twitter.com/vQlditowDR — Gobierno Municipal de Durán (@GobiernodeDuran) October 16, 2025

Atentados provocaron suspensión de pruebas

Lo que la ATM aclaró es que "las pruebas operativas y técnicas programadas han sido aplazadas temporalmente debido a los recientes acontecimientos registrados en la ciudad".

El pasado martes, un atentado terrorista con coche bomba provocó un muerto, una treintena de heridos y daños materiales en edificios y comercios de la avenida Joaquín Orrantia, en el norte.

¿Qué cooperativas serían afectadas por los cambios en Durán-Guayaquil? Leer más

El Concejo municipal había pedido diálogo entre la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la ATM, el Municipio de Guayaquil, los representantes de las cooperativas de transporte y la ciudadanía.

"Esta decisión afectaría la economía y movilidad de miles de ciudadanos que a diario se trasladan hacia Guayaquil por motivos laborales, educativos y personales", argumentó el Cabildo de Durán.

Entre las cooperativas que estarían impedidas de ingresar hasta el centro de la ciudad, están: Brisa de Santay-Panorama (línea 81), Presidente Eloy Alfaro (línea 17) y 16 de Octubre (línea 18).

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí