"Urgente diálogo": Durán pide frenar plan de la ATM de Guayaquil que cambia rutas

El Concejo de Durán expresó su preocupación ante la posible restricción del ingreso de buses hacia el centro de Guayaquil

La ATM de Guayaquil dejaría fuera del centro a los buses de Durán, Daule y Samborondón.

El Concejo Municipal de Durán reaccionó tras conocerse que los buses que cubren las rutas Durán–Guayaquil, Daule–Guayaquil y Samborondón–Guayaquil dejarán de ingresar al centro de la urbe porteña.

A través de un comunicado difundido el 7 de octubre de 2025, la entidad expresó su preocupación por la medida que, según el documento, fue comunicada por funcionarios de la ATM, encargada del tránsito en Guayaquil. La disposición permitiría que los buses lleguen solo hasta la terminal terrestre, sin continuar hacia el centro de la ciudad.

"Esta situación ha generado incertidumbre y preocupación en el sector", reza el comunicado.

Durán pide diálogo tras decisión de la ATM que limita ingreso de buses a Guayaquil

El Concejo advirtió que, de concretarse, esta decisión afectaría la economía y movilidad de miles de ciudadanos que a diario se trasladan hacia Guayaquil por motivos laborales, educativos y personales. También recordó que los transportistas cuentan con permisos de operación vigentes de la ANT hasta el año 2027.

"Por lo expuesto, el Concejo Municipal del GAD Durán hace un llamado urgente al diálogo entre la ANT, ATM, el Municipio de Guayaquil, los representantes de las cooperativas de transporte y la ciudadanía", indica el texto, con el fin de buscar soluciones conjuntas que garanticen una movilidad digna, segura y continua para los duraneños.

Restricción de buses Durán-Guayaquil genera rechazo y pedido de diálogo

La ATM, por su parte, apunta esta decisión como parte de un plan para reducir el congestionamiento vehicular y mejorar la movilidad en las principales avenidas de la ciudad.

Sin embargo, la disposición ha generado malestar y rechazo entre los ciudadanos de los cantones vecinos, quienes aseguran que no fueron consultados y concuerdan que se verán afectados.

