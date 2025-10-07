Buses de Durán, Daule y Samborondón ya no entrarán al centro de Guayaquil

La medida se tomará desde el próximo 18 de octubre. Hay inconformidad por parte de los usuarios del transporte público

Los buses intercantonales cambiarán sus rutas desde el 18 de octubre.

A partir del 18 de octubre de 2025, los buses que cubren las rutas Durán–Guayaquil, Daule–Guayaquil y Samborondón–Guayaquil dejarán de ingresar al centro urbano.

La razón para la medida que cambiará ruta de buses

Así lo anunció la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), como parte de un plan que buscaría reducir el congestionamiento vehicular y mejorar la movilidad en las principales avenidas de la ciudad.

Con esta medida, las unidades llegarían solo hasta puntos intermedios, como la Terminal Terrestre, donde los pasajeros deberán continuar su trayecto utilizando el sistema de transporte urbano de Guayaquil.

Malestar e inconformidad en los ciudadanos

Amagua corta el agua por 48 horas en La Aurora, Daule, y la indignación revienta Leer más

Sin embargo, la disposición ha generado malestar, incertidumbre y rechazo entre los ciudadanos de los cantones vecinos, quienes sienten que no fueron tomados en cuenta.

“Trabajo en el centro y ahora tendré que tomar dos buses para llegar. Eso significa más tiempo y más gasto diario”, señaló Gabriela Rivera, residente de Daule.

Mientras que Jimmy Mendoza, de Samborondón, cuestionó la falta de alternativas: “No han dicho si pondrán buses alimentadores o rutas que conecten directamente. Parece que improvisaron la medida sin pensar en los usuarios”.

Desde distintos sectores ciudadanos se ha criticado que la ATM no haya socializado suficientemente la decisión ni ofrecido un plan de transición claro.

Transportistas, por su parte, temen una reducción en la demanda de pasajeros. “Si la gente debe bajarse antes, muchos preferirán buscar otros medios. Esto afecta a todos”, comentó un conductor que prefirió mantener el anonimato.

Por ahora, lo cierto es que miles de usuarios de Durán, Daule y Samborondón se preparan para modificar su rutina diaria, en medio de la confusión sobre cómo funcionará el nuevo sistema. .

En el centro de Guayaquil no habrá buses intercantonales. CARLOS KLINGER

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí