Paro nacional: Federación de Transporte toma decisión frente a bloqueos en el país

La organización aclara que no ha convocado a ninguna paralización

La organización aclara que no ha convocado a ninguna paralización y que las operaciones de transporte público continúan con normalidad en todo el país.

La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (FENACOTIP) emitió un pronunciamiento público en respuesta a la circulación de un video en redes sociales que ha generado confusión sobre una supuesta paralización de actividades en el sector del transporte.

En el comunicado, la organización aclara que no ha convocado a ninguna paralización y que las operaciones de transporte público continúan con normalidad en todo el país. “El servicio esencial que brindamos a los ecuatorianos se mantiene activo”, señala el documento.

Fenacotip también precisó que el video en cuestión corresponde a un evento ocurrido en 2024 y que ha sido descontextualizado, lo que ha llevado a interpretaciones erróneas sobre la postura actual de la federación.

La entidad hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para verificar la información antes de compartirla, instando a consultar sus canales oficiales para evitar la propagación de noticias falsas.

Finalmente, la federación reafirmó su compromiso con el diálogo, la productividad y la búsqueda de soluciones para el país, y rechazó cualquier intento de desinformación que pueda afectar la estabilidad del sector y la tranquilidad de los usuarios.

