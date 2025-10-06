Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Buses transporte interprovincial Quevedo
La organización aclara que no ha convocado a ninguna paralización y que las operaciones de transporte público continúan con normalidad en todo el país.Daniel Vite

Paro nacional: Federación de Transporte toma decisión frente a bloqueos en el país

La organización aclara que no ha convocado a ninguna paralización

La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (FENACOTIP) emitió un pronunciamiento público en respuesta a la circulación de un video en redes sociales que ha generado confusión sobre una supuesta paralización de actividades en el sector del transporte.

(Te invitamos a leer: Marlon Vargas: "Vamos a tomarnos Quito, el paro continúa")

En el comunicado, la organización aclara que no ha convocado a ninguna paralización y que las operaciones de transporte público continúan con normalidad en todo el país. “El servicio esencial que brindamos a los ecuatorianos se mantiene activo”, señala el documento.

Fenacotip también precisó que el video en cuestión corresponde a un evento ocurrido en 2024 y que ha sido descontextualizado, lo que ha llevado a interpretaciones erróneas sobre la postura actual de la federación.

RELACIONADAS
FENACOTIP ABEL GOMEZ
Las cooperativas tendrán una asamblea general para discutir las acciones a tomar.ARCHIVO: FENACOTIP

Federación de Transporte descarta paralización

transporte en vía

Los transportistas circulan con normalidad, en tres semanas verán si apagan motores

Leer más

La entidad hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para verificar la información antes de compartirla, instando a consultar sus canales oficiales para evitar la propagación de noticias falsas.

Finalmente, la federación reafirmó su compromiso con el diálogo, la productividad y la búsqueda de soluciones para el país, y rechazó cualquier intento de desinformación que pueda afectar la estabilidad del sector y la tranquilidad de los usuarios.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Amagua corta el agua por 48 horas en La Aurora, Daule, y la indignación revienta

  2. El megaproyecto que atravesará Los Andes para conectar con el océano Pacífico

  3. ¿Cómo se comparan los argumentos del Sí y del No en la consulta popular?

  4. Décimo tercer sueldo: así calculas el pago que se adelantó para noviembre en Ecuador

  5. NANA y Vivienne Westwood: La colaboración oficial que los fans soñaron por 25 años

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende: ¿qué hacer cuando te rechazan la solicitud?

  2. ¿Quién era el hombre que terminó asesinado en riña con un vecino?

  3. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  4. Así quedó la tabla de posiciones tras Emelec vs. Deportivo Cuenca | LigaPro 2025

  5. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

Te recomendamos