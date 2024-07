Los transportistas circulan con normalidad, en tres semanas verán si apagan motores

Los transportistas trabajan con normalidad este martes 16 de julio de 2024, luego de que el gremio anunció que el paro estaba suspendido y que en una gran asamblea se analizará si amerita o no apagar los motores.

Los miembros de la Federación Nacional de Cooperativa de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) decidieron suspender por ahora la medida de apagar motores. Se había anunciado días atrás un paro de los transportistas para reclamar por la inseguridad que hay en las carreteras de Ecuador, la huelga estaba planificada para hoy (martes 16 de julio) y mañana (miércoles 17 de julio).

Los miembros de este gremio se reunieron el lunes 15 de julio del 2024, en el hotel Try By Windham, el debate terminó pasado el mediodía, que fue cuando anunciaron que por ahora no harán un paro de transportistas.

“Suspendemos la medida de apagar motores porque se ha tomado como una estrategia política y esa no es la intención, lo que buscamos es que exista más seguridad en las carreteras. Desde octubre del 2023 hasta la fecha se estima que han muerto por la inseguridad unos 240 choferes”, indicó a Diario EXPRESO Abel Gómez, gerente de Fenacotip.

Por esta misma razón, de que ninguna medida se politice, el gremio también decidió retirarse de la Mesa del Diálogo con el Gobierno y en lugar de ello, en unos 15 días van a convocar a una gran asamblea. “A esta asamblea esperamos que asistan los transportistas, pero también los líderes de otros sectores de la producción y hasta el ciudadano de a pie, porque la inseguridad afecta a todos”, dijo Gómez.

La versión del por qué suspendieron el paro es diferente para Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano Mixto y Mediano de Ecuador (Fenacotrali), él dijo que era porque no todos los líderes de los diferentes gremios que existen de los transportistas están de acuerdo con silenciar los motores. La economía requiere trabajo y seguridad, entonces la solución a la inseguridad se buscará mediante otras acciones en las que por supuesto urge el actuar del Gobierno, según lo ha dado a conocer a varios medios de comunicación.

Líder.- Abel Gómez, gerente de Fenacotip, muestra el plan de seguridad que han planteado al Gobierno. Lina Zambrano

Transportistas en crisis

El líder de los transportistas enfatizó que la inseguridad arruina económicamente al sector, por los robos, por los asesinatos, por los secuestros y por los pagos de extorsiones.

En una entrevista anterior, Luis Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador y representante en la Cámara Interamericana de Transporte, ya había señalado a este Diario que solo los miembros del transporte pesado pierden unos 20 millones de dólares al no poder viajar en la noche, por el temor de ser asaltados. En esa ocasión, Vizcaíno puntualizó que esa pérdida era solo por las horas nocturnas que no pueden viajar, por el temor. Aquí no se suma el monto por los robos, el pago de las extorsiones ni el precio de camión cuando se lo llevan los delincuentes.

Fenacotip destacó que el domingo 14 de julio mataron a un chofer en la vía El Empalme - Balzar, por evitar que lo asalten. Por lo tanto, Gómez pide al Gobierno que exista un verdadero plan se seguridad. El gremio pide que las cámaras y los botones de pánico estén conectados con el ECU-911 y que al ser activados exista una respuesta eficaz de parte de la Policía Nacional.

Además, exigen que las cámaras tengan el sistema de identificación de rostro y que la calidad del video sea bueno y no borroso.

Muertes En 2023, en el país existieron 7.878 muertes violentas, 46,5 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Esto equivale a una muerte por homicidio cada hora.

Los choferes que asistieron a la reunión, en su desesperación, hasta se les ocurrió que el Gobierno use a los trolls de las redes sociales para que estén pendientes de un pedido de auxilio y que sean ellos quienes avisen por todos los canales que se pueda para que llegue el auxilio solicitado, pero que llegue a tiempo.

El gremio también indicó que según el Barómetro de las Américas de 2023, aproximadamente 500 ecuatorianos son víctimas de la delincuencia cada hora. Entre enero y abril de 2024, Ecuador registró 1.876 muertes violentas, con un promedio de 15,5 delitos diarios.

