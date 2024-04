Luis Vizcaíno: "Los robos en las vías se incrementan con fuerza"

El presidente de la Federación Nacional de Transporte pesado del Ecuador (Fenatrape), Luis Felipe Vizcaino, dio una entrevista a Diario EXPRESO. Lo hizo tras una reunión con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, realizada este jueves 11 de abril de 2024, sobre el congestionamiento fuera de los puertos ubicados en la Isla Trinitaria, pero también sobre la inseguridad dentro de la ciudad. Aunque no es competencia del Municipio lo que pasa en las carreteras del Ecuador, trasladó su preocupación, ya que no solo los afecta económicamente, sino que pone en riesgo la vida del chofer.

- En el tema de la seguridad, ¿cuál es la situación en la actualidad de los transportistas en las carreteras?

- La inseguridad lamentablemente en las carreteras del país ha retornado. Una vez estamos planteando a la Policía Nacional que hagamos un plan integrado, con playas de seguridad, con un chat integrado con la Policía y con una integración a la tecnología del Ecu 911.

- El planteamiento que hace no es nuevo, al parecer no hay resultados en cuanto a bajar los asaltos en las carreteras de Ecuador.

- Había bajado inicialmente, cuando el Gobierno empezó con el plan Fenix. Pero ahora sentimos que se retomado el problema, por lo tanto nuevamente pedimos diálogo con el Gobierno y con la Polic´ía Nacional, para que se retome el plan de seguridad, porque inicialmente cuando empezó el presidente, Daniel Noboa, bajó un poco. Pero ahora se ha retomado lamentablemente la inseguridad y está muy preocupante la inseguridad en las carreteras de Ecuador.

- Días atrás choferes se quejaron de que una de las vías más peligrosas es la de Los Ríos - Guayas, hay preferencia por el cacao, porque la tonelada a la fecha es de más de 10.400 dólares.

- La situación es terrible y no solo con el cacao, la situación es bastante compleja en las carreteras del país. Hemos hecho llegar nuevamente al Gobierno, de Daniel Noboa, una exhortación para que se retome lo que se hizo al principio; es decir, la presencia de los militares en las carreteras.

- ¿Cuántos transportes son asaltados por día?

- No tenemos la cifra oficial, porque no todos ponen la denuncia ante la Fiscalía por temor a las represalias de los grupos de delincuentes. Pero es un número muy alto, la afectación para el sector del transporte pesado de Ecuador se calcula en unos 5 millones de dólares por mes. Esta es una cifra muy alta, por eso es que hay empresas de seguros que ya no quieren asegurar nuestros transportes y la carga. La situación nuevamente se va de las manos a la Policía, al Ejército, por lo tanto nuevamente necesitamos que se articule el plan integral que bajó al inicio de este año un poco los asaltos. Nos está afectando hasta la productividad, ahora ya no viajamos en la noche y eso afecta un 40 % de la productividad de un camión

- Usted señala afectación económica de los transportistas, no de toda la cadena de la logística del comercio.

- Son 5 millones de pérdidas por mes solo para el sector del transporte pesado, si se suma el costo de la mercadería robada más la pérdida de competitividad esa cifra fácilmente puede superar los 20 a 30 millones de dólares por mes. Esto es muy grave para la economía del país.

Conoce más sobre la aprehensión de 23 presuntos terroristas por el intento de asalto a un vehículo de carga en El Triunfo #Guayas.#CompromisoInquebrantable pic.twitter.com/QjQWCAC8up — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) April 3, 2024

- En cuanto a la reunión con el alcalde, Aquiles Álvarez, que temas se abordaron y que son de competencia del Municipio de Guayaquil.

- Nos ha dado su apoyo para poder mejorar la circulación en la vía de acceso a la calle Los Ángeles, del puente que se construyó, para que no exista congestionamiento de tráfico. Las plataformas de los carros se van a conectar directamente con el Ecu 911, para bajar la inseguridad dentro de la ciudad.

Se habló de tener patios pulmón que estén en el sur de Guayaquil, que permitan contar con un lugar seguro para esperar allí y para evitar el congestionamiento. Cuando hay unos 1.000 transportes afuera esperando entrar al puerto los choferes son víctimas de robos y de extorsiones (vacunas). Y eso es lo que se quiere evitar. También hablamos de que exista una buena iluminación. Desde la próxima semana habrá mesas de trabajo en el Municipio con toda la cadena logística del comercio.

