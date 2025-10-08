Expreso
  Guayaquil

Bajo el argumento de ordenar la ciudad, la ATM también cambió la ruta de los buses de Durán.
Cooperativas de Durán alertan por cambios en rutas hacia Guayaquil.Miguel Canales / Expreso

¿Qué cooperativas serían afectadas por los cambios en Durán-Guayaquil?

El Concejo de Durán expresó su preocupación tras conocer que buses de tres cooperativas ya no podrían ingresar al centro

Las cooperativas de transporte de Durán se declararon preocupadas tras conocer que los buses que cubren las rutas Durán-Guayaquil, Daule-Guayaquil y Samborondón-Guayaquil dejarían de ingresar al centro de la ciudad.

El Concejo Municipal de Durán, mediante un comunicado difundido el 7 de octubre, expresó que la información fue transmitida por funcionarios de la ATM, entidad encargada del tránsito en Guayaquil. Según el documento, la medida restringirá el ingreso de los buses al centro urbano, permitiendo únicamente su llegada hasta la Terminal Terrestre.

“Esta situación ha generado incertidumbre y preocupación en el sector”, señala el comunicado.

Entre las cooperativas afectadas están:

  • Brisa de Santay-Panorama (línea 81)

  • Presidente Eloy Alfaro (línea 17)

  • 16 de Octubre (línea 18)

Estas rutas, históricamente, han sido esenciales para la conexión entre Durán y Guayaquil.

Durán pide diálogo por restricción de ingreso de buses a Guayaquil

El Concejo advirtió que, de concretarse, la medida impactará directamente en la economía y movilidad de miles de ciudadanos que se trasladan diariamente por motivos laborales, educativos o personales. También recordó que las cooperativas operan con permisos vigentes otorgados por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) hasta 2027.

Por ello, el órgano municipal pidió un diálogo urgente entre la ANT, ATM, el Municipio de Guayaquil, las cooperativas y la ciudadanía “para buscar soluciones conjuntas que garanticen una movilidad digna, segura y continua para todos los duraneños”.

El comunicado fue difundido etiquetando a las entidades mencionadas y al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

