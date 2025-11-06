Descuentos en revisión técnica vehicular en Guayaquil: ¿Cómo aprovecharlos?

En noviembre del 2025 corresponde matricular los vehículos en Guayaquil, cuyo último dígito de la placa sea 10

Las furgonetas de transporte escolar están entre los medios de transporte que deben cumplir con la Revisión Técnica Vehicular en Guayaquil.

En noviembre, aquellos vehículos cuyo último dígito de la placa termine en 10, deben pasar por la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en Guayaquil.

Este trámite, obligatorio para todos los vehículos que circulen en la ciudad, acogerá en diciembre a todos los usuarios que no lo realizaron en el mes que les correspondía.

Se lo realiza en las oficinas del consorcio SGS, donde se realiza el chequeo mecánico del vehículo, para determinar que cumpla con los parámetros de revisión establecidos por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), según el año de producción del mismo.

Tres puntos de atención tiene SGS para acudir a la RTV. En el norte, junto a la troncal Río Daule, de la Metrovía (al inicio de la avenida Narcisa de Jesús); en el sur, en la avenida 25 de Julio y Cacique Tomalá, cerca del Planetario de la Armada; y en vía a Daule.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 07:00 a 18:00, y sábados, de 07:00 a 13:00, según la información publicada por SGS en su página web.

La ATM informó que, entre enero y octubre pasados, se matricularon 275.000 vehículos, lo que representa 25 % más respecto al mismo periodo de 2024, cuando la cifra alcanzó los 221.200 trámites.

Que la cifra de vehículos motorizados siga en aumento en la ciudad también preocupa debido a que esto se traduce en más contaminación y congestión.

Cuáles son los descuentos y beneficios en la RTV

La primera ventaja que tienen los conductores es la oportunidad de hacer un prechequeo gratuito hasta el día 20 de cada mes. Así se podrá reparar a tiempo cualquier anomalía que haya en el auto, moto, furgoneta o bus, para la Revisión Técnica Vehicular (RTV) obligatoria.

Otro beneficio es que tiene hasta cuatro oportunidades para realizar la RTV con diferentes costos, según el tarifario de la ATM. Solamente en el segundo chequeo no se cobra.

Los valores establecidos, son:

Moto y tricimoto: 17,69 dólares (tercera revisión $8,85)

Auto liviano particular: $29,31 (tercera revisión $14,66)

Vehículos de alquiler y furgonetas de transporte escolar: $20,40 (tercera revisión $10,20)

Taxis: $20,40 (tercera revisión $10,20)

Buses y camiones de carga mediana: $40,03 (tercera revisión $20,03)

Camiones de carga pesada: $47,73 (tercera revisión $23,87)

En el sitio web de la ATM debe iniciar sesión con su usuario y desplazarse hasta la opción Servicios en línea, para escoger el turno de RTVS.

Ahí habrá cinco pasos que cumplir: Solicitud del servicio; Pago según el tarifario de ATM; Reserva del turno según disponibilidad; Servicio de revisión; y Evaluación del estado del vehículo

Recuerde que desde este año se cancela también el impuesto a los vehículos, conocido como de rodaje. Este tributo es requisito indispensable para matricular.

