Masacre en Nueva Prosperina: En dos escenarios se cometió el crimen de una familia

El crimen dejó seis víctimas de una misma familia en este sector de Guayaquil.

Las seis personas asesinadas la mañana de este domingo 30 de noviembre dentro de una vivienda del bloque 8 de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil, pertenecían a una misma familia. Entre las víctimas hay cuatro mujeres —una de ellas de 81 años— y dos hombres.

Según relató a EXPRESO un familiar de los fallecidos, la familia había celebrado el cumpleaños número 81 de la adulta mayor, y varios parientes aún permanecían reunidos en la vivienda cuando se produjo el ataque.

Entre los fallecidos constan hijos, nietos y un yerno de la homenajeada, quienes habían acudido al inmueble para acompañarla en su onomástico.

Crimen se cometió en dos viviendas

Juan Carlos Soria, comandante subrogante de la Zona 8, informó que los sicarios llegaron en dos motocicletas y portaban fusiles y pistolas.

En el lugar se levantaron 17 indicios balísticos: 11 de pistola y 6 de fusil, según detalló el jefe policial.

Soria explicó que el ataque se desarrolló en dos escenarios: en una de las casas fueron asesinadas cinco personas y, en una vivienda cercana, una mujer.

“Estamos en investigaciones para determinar la motivación de este hecho. Lamentamos profundamente la pérdida de estas vidas. Las unidades están trabajando para dar con los responsables”, señaló el oficial.

La zona permaneció acordonada mientras equipos de Criminalística y Dinased levantaban indicios. El múltiple crimen generó conmoción entre los moradores, quienes describieron la mañana como “una escena de terror”.

