Balacera en la Libertad terminó con la muerte de una joven: quién era la víctima

Otras dos personas quedaron gravemente heridas en este ataque cometido en el barrio General Enríquez Gallo

El crimen se cometió afuera de un negocio ubicado en la intersección de las calle 40 y avenida 19, en el noreste de La Libertad.

Lo que debía ser una tarde de risas y camaradería para un grupo de amigos en el barrio General Enríquez Gallo, en La Libertad, terminó en terror y muerte.

Pasadas las 18:00 del domingo 30 de noviembre, dos sicarios irrumpieron en el sector y asesinaron a Lissette Julissa Beltrán Borbor, una joven muy apreciada en la zona, cuya muerte ha conmocionado.

Según testigos, Beltrán salió de su vivienda para distraerse un rato con unos amigos. El plan era sencillo: sentarse en un local de la calle 40 y avenida 19, compartir unas cervezas y conversar, como cualquier grupo que busca pasar un momento tranquilo.

Pero la calma se rompió en cuestión de segundos. Sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron al sitio y abrieron fuego contra los presentes. En el lugar se vivieron momentos de caos y desesperación.

El ataque dejó además gravemente heridos a Nelson Moisés Cruz Santos, de 22 años, y José Francisco Ramírez Castro, de 30.

En un primer momento fueron trasladados al hospital Rafael Serrano López, pero debido a la gravedad de sus lesiones fueron derivados al hospital Liborio Panchana, en Santa Elena.

Víctimas sin antecedentes penales

La Policía aún no tiene claro a quién estuvo dirigido el ataque, pues ninguna de las tres víctimas registra antecedentes penales ni problemas judiciales.

Esto genera más interrogantes sobre el posible móvil del crimen. Agentes revisan las cámaras de videovigilancia del sector con la esperanza de encontrar pistas que permitan identificar a los responsables.

Mientras tanto, el dolor se apoderó de familiares, amigos y vecinos. “Era una muchacha tranquila, no se metía con nadie”, relató una conocida, aún sin poder asimilar la imagen de la joven tendida junto a la mesa donde, minutos antes, habían dejado las botellas de cerveza.

En redes sociales, los mensajes de despedida se multiplicaron. “Nos dejas con el corazón roto. Te recordaré siempre por tu alegría y optimismo. Esto es un dolor inconcebible”, escribió una de sus amigas más cercanas.

La investigación continúa, aunque la poca colaboración de los testigos que por temor guardan silencio complica las diligencias. Los allegados de las víctimas esperan que los responsables sean identificados y capturados.

Hasta el cierre del reportaje, el estado de los dos heridos fue calificado como reservado. Se conoció que Cruz recibió un impacto de bala cerca del pecho, mientras que Ramírez tiene heridas en los hombros.

