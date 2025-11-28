Tres cabecillas de Los Lobos, bajo sospecha en el asesinato de Fernando Villavicencio

Tres líderes de Los Lobos son investigados por su posible rol en el asesinato del excandidato Fernando Villavicencio

El aspirante a la Presidencia, Fernando Villavicencio, fue asesinado el 9 de agosto de 2023.

Tres cabecillas de Los Lobos fueron señalados recientemente por la Fiscalía como sospechosos en el asesinato de Fernando Villavicencio. Se trata de Wilmer Chavarría, alias Pipo; Ángel Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis.

Como parte del procedimiento previo a su vinculación, la Policía Nacional tiene un plazo de 48 horas para ubicarlos y notificarles a fin de que designen abogados defensores. Según la Fiscalía, existen elementos que permiten “determinar la presunta participación de ellos en el hecho investigado”.

Detención en Málaga y revelaciones de Marcelo Lasso

En el caso de Pipo, la Fiscalía ejecuta un trámite de asistencia penal internacional, debido a que fue detenido el 16 de noviembre de 2025 en Málaga, España, y permanece recluido en un centro penitenciario de esa ciudad. La Fiscalía informó a las autoridades españolas que Chavarría habría tenido participación logística y operativa en el asesinato del excandidato presidencial.

Por otro lado, los nombres de Wilmer Chavarría, Ángel Esteban Aguilar y Luis Arboleda aparecen en el testimonio de Marcelo Lasso, quien declaró —según consta en la documentación oficial— que ellos habrían recibido $1 millón para ejecutar el asesinato.

Situación actual de Gordo Luis y Lobo Menor

Gordo Luis se encuentra actualmente en la Cárcel del Encuentro, y se presume que estuvo a cargo de los seguimientos al candidato. Lobo Menor, en cambio, permanece en libertad y se lo ubicaría presuntamente fuera del país.

