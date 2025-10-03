Expreso
neymar sdds
Neymar volvió a Santos de Brasil desde la temporada 2025.cortesia

Neymar responde a polémicas declaraciones y abre batalla legal en Brasil

Neymar responde en Instagram y confirma acción legal contra periodista

Neymar da Silva Santos Júnior, uno de los futbolistas más mediáticos del planeta, volvió a ser protagonista fuera de las canchas. Esta vez no por sus jugadas o goles, sino por un enfrentamiento legal que abre un nuevo capítulo en la relación siempre tormentosa entre el crack paulista y la prensa de su país. 

El delantero decidió iniciar acciones legales contra el periodista brasileño Rodolfo Gomes, quien en un programa afirmó que Neymar es “adicto al whisky, fuma cachimba, consume bebidas energéticas y juega a videojuegos hasta altas horas de la madrugada”.

Neymar Jr.
Neymar Jr. no aguantó y terminó sentado en la cancha llorando tras el 6-0 ante el Vasco da Gama por el Campeonato Brasileño.Cortesía

La denuncia se hace presente contra el periodista

Las palabras no pasaron desapercibidas. Desde el entorno del futbolista se calificaron públicamente como “temerarias, difamatorias, calumniosas y falsas”. La defensa de Neymar insiste en que este tipo de acusaciones no solo dañan su imagen, sino que ponen en tela de juicio su profesionalismo, justo cuando el jugador se encuentra en plena recuperación.

Gomes fue más allá. Aseguró que el delantero no volverá a jugar en lo que resta del año, pese a que los informes médicos apuntaban a su regreso en noviembre. Según su versión, los supuestos hábitos nocturnos del atacante han afectado al equipo y, en ocasiones, los entrenamientos se habrían retrasado para adaptarse a su ritmo.

Respondió con una broma publicitaria

Neymar, por su parte, no dejó pasar la oportunidad de responder con ironía. En su cuenta de Instagram subió la foto de una bebida energética y escribió: “Adicto a Red Bull. Esta está buenísima”, dejando claro que no se toma en serio lo que considera exageraciones y ataques personales.

El brasileño no pisa una cancha oficial desde el 18 de septiembre, cuando sufrió una lesión de grado 2 en el músculo recto femoral de la pierna derecha durante un entrenamiento con Santos. Ahora, mientras trabaja para volver al césped, libra otra batalla fuera del campo: la de su reputación.

