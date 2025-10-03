Liga de Quito vs. Barcelona SC: fechas y sedes con hinchada visitante confirmada

El hexagonal final de LigaPro tendrá hinchadas visitantes en los duelos entre azucenas y amarillos

Liga de Quito venció las dos veces a Barcelona en la fase inicial de LigaPro. En el hexagonal final se medirán dos veces más.

Liga de Quito y Barcelona SC confirmaron este viernes 3 de octubre de 2025 que los partidos que disputarán en el hexagonal final de la LigaPro contarán con la presencia de hinchadas visitantes. La medida aplicará tanto en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, como en el Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, las directivas de ambos equipos acordaron “el retorno del público visitante” en los choques más esperados del campeonato nacional. La decisión se aplicará específicamente en las fechas 2 y 6 del hexagonal, donde albos y toreros se enfrentarán en una nueva edición de su histórica rivalidad.

Barcelona cayó 3-1 ante Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz en el primer duelo del 2025. cortesia

“Invitamos a nuestras hinchadas a vivir estos encuentros con alegría, respeto y responsabilidad, demostrando que es posible disfrutar del fútbol en un ambiente seguro y familiar”, señaló el mensaje conjunto. El anuncio busca enviar un ejemplo de unión y madurez a la afición ecuatoriana, que podrá volver a acompañar a su club en condición de visitante.

Compromiso con la seguridad

Tanto Liga de Quito como Barcelona SC remarcaron que mantendrán un trabajo coordinado con las autoridades de seguridad y control para garantizar la integridad del público asistente. Con ello esperan que los partidos de la fase final del torneo se desarrollen en un entorno pacífico y sin incidentes que empañen el espectáculo deportivo.

Fechas confirmadas del Liga de Quito vs. Barcelona SC

El primer partido entre Liga de Quito y Barcelona SC se jugará el viernes 17 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado, mientras que la revancha tendrá lugar el domingo 23 de noviembre en el Monumental Banco Pichincha. Estos compromisos prometen ser decisivos en la lucha por el título de la LigaPro 2025.

